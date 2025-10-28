Lâm Đồng: Quốc lộ 28B thông xe, dải phân cách trên Quốc lộ 1 bị xô lệch 28/10/2025 09:06

(PLO)- Đến 19 giờ 30 tối 27-10, vụ sạt lở trên đèo Đại Ninh Quốc lộ 28B đã được khắc phục, thông xe.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 26-10 đến 17 giờ ngày 27-10, trong đó có vụ sạt lở đèo Đại Ninh, Quốc lộ 28B.

Vụ sạt lở đèo Đại Ninh gây kẹt xe kéo dài vào chiều tối 27-10.

Theo đó, từ 17 giờ ngày 26-10 đến 17 giờ ngày 27-10 trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to đến rất to tại một số xã, phường như Hàm Thuận Bắc 152.6 mm, Hàm Thuận 65.6 mm, Hàm Thạnh 45.2 mm, Phan Thiết 116.2 mm, Tiến Thành 48.8 mm... gây ngập lụt, thiệt hại về nhà cửa, giao thông, sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tổng hợp giá trị thiệt hại ước tính đến nay khoảng 4,5 tỉ đồng.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân Phan Thiết đến nơi an toàn.

Tại Quốc 28B thuộc địa phận xã Phan Sơn xảy ra lở taluy dương gây ách tắc giao thông và nước tràn qua đường gây khó khăn cho giao thông qua lại.

Khu vực bị sạt lở nằm ở Km 45 gần đỉnh đèo Đại Ninh, lượng đất đá đổ xuống lấp một đoạn đường dài khoảng 30 m. Được biết, sau khi chủ đầu tư dự án nâng cấp Quốc lộ 28B điều cơ giới đến khắc phục, đến 19 giờ 30, Quốc lộ 28B đã thông xe.

Đến 19 giờ 30 ngày 27-10, Quốc lộ 28B đã thông xe.

Xã Hàm Kiệm có hai công trình đường tràn ngập trên 2 m, chia cắt giao thông từ 3 giờ ngày 27-10, hiện nay giao thông tiếp tục đang bị chia cắt.

Ngoài ra, một số khu vực ven sông Cà Ty, suối Thị, sông Cát đang bị ngập úng. Xã Hàm Liêm có 10 tuyến đường bê tông đang bị ngập lụt với tổng chiều dài khoảng 20 km. Tại một số khu vực tổ 6, 7, 8 thôn Hội Nhơn đang bị ngập lụt, hiện nước đang tiếp tục lên và chưa thống kê, đánh giá được thiệt hại.

Sạt lở bờ sông Linh tại xã Hàm Thạnh nguy cơ ảnh hưởng đến 100 hộ dân, ngập sâu tại các cống tràn gây chia cắt khoảng 781 hộ dân.

Khu vực Phan Thiết ngập nặng.

Tại một số công trình hồ thủy lợi mực nước hồ cao hơn mực nước dâng bình thường. Cụ thể, hồ Sông Quao, xã Hàm Thuận Bắc cao hơn mực nước dâng bình thường 0,04 m, hồ Sông Lũy, xã Phan Sơn cao hơn mực nước dâng bình thường 0,31 m và hồ Núi Đất, xã Tân Hải cao hơn mực nước dâng bình thường 0,23 m.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đang vận hành điều tiết tăng lưu lượng xả lũ qua tràn.

Lúc 1 giờ 40 ngày 28-10, tại thôn Suối Nhuôm, xã Sông Lũy, mực nước tại sông Lũy dâng cao làm ngập khoản 25 hộ dân (mực nước sâu từ 0,8 đến 1,5 m).

Quốc lộ 1 đoạn qua Sông Lũy, Lâm Đồng bị ngập.

Đến 3 giờ 45, mực nước tiếp tục dâng cao, tràn qua Quốc lộ 1A, đoạn Km1658 (chiều dài khoảng 700 m, sâu từ 0,6 m đến 1 m), nước chảy siết, làm xô lệch và xô ngã dải phân cách cứng bằng bê tông, gây cản trở cho các phương tiện qua lại

Quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng bị nước lũ sông Luỹ dâng cao gây ngập, chia cắt, cơ quan chức năng đề nghị các tài xế thay đổi lộ trình qua đây.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cũng hướng dẫn tài xế xe lưu thông qua đoạn này quay đầu, lên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.