Đề xuất lập tổ đàm phán BOT dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc 27/10/2025 07:16

(PLO)- Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dự kiến mở thầu ngày 14-11, khởi công ngày 19-12.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA) số 1 tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo UBND tỉnh về thành lập tổ đàm phán, hoàn thiện hợp đồng BOT dự án xây dựng cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư.

Theo đó, BQLDA đã thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dự kiến sẽ mở thầu ngày 14-11.

Sơ đồ dự án.

Nhằm đảm bảo khởi công dự án ngày 19-12 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BQLDA đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu thành lập tổ đàm phán, hoàn thiện hợp đồng BOT dự án xây dựng cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư.

Liên quan đến dự án cao tốc trên, BQLDA số 1 tỉnh Lâm Đồng cũng có văn bản đề xuất Sở Tài chính điều chuyển vốn dự án nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và sắp xếp vốn cho các chủ đầu tư giải phóng mặt bằng.

Theo BQLDA, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là dự án nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp I, có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 18.000 tỉ đồng; trong đó phần vốn Nhà nước 6.500 tỉ đồng, vốn nhà đầu tư khoảng 11.500 tỉ đồng.

Thời gian chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022 đến 2027, hoàn thành đưa vào khai thác quý 4- 2027.

Phạm vi giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh bốn làn xe cao tốc với nền đường rộng 22 m.

Dự án cao tốc Tân Phú- Bảo Lộc dài hơn 65 km, điểm đầu tại kết nối với cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, Đồng Nai, điểm cuối tại nút giao với đường Nguyễn Văn Cừ, phường 1 Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Theo BQLDA, đơn vị đang tổ chức rà soát trình hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ mời thầu, thông báo mời thầu và sau đó sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. Cơ quan này sẽ thành lập tổ đàm phán hợp đồng trước ngày 15-11, hoàn thành công tác đánh giá hồ sơ dự thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 3-12.