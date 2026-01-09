Đóng cửa sân bay Liên Khương từ ngày 4-3 để sửa chữa 09/01/2026 17:37

(PLO)- Lâm Đồng thống nhất đóng cửa sân bay Liên Khương từ ngày 4-3 để sửa chữa đường băng, tháng 8-2026 mở lại khai thác.

Ngày 9-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về triển khai dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Sân bay Liên Khương. Ảnh: PN

Tại buổi làm việc, các bên thống nhất thời điểm đóng cửa sân bay Liên Khương từ ngày 4-3 để phục vụ thi công. Thời gian sửa chữa dự kiến kéo dài khoảng 4, 5 tháng, phấn đấu giữa tháng 8 năm nay sẽ hoàn thành và đưa sân bay trở lại khai thác bình thường.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khảo sát sân bay Liên Khương. Ảnh: VT

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và tiến độ thi công. Các sở, ngành liên quan được giao phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, chủ động nguồn vật liệu, bảo đảm an toàn giao thông và thực hiện nghiêm các quy định về môi trường, nghiệm thu, giải ngân vốn.

Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cấp hạ tầng hàng không, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của tỉnh Lâm Đồng.