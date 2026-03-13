Lựa chọn nhà đầu tư làm tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Thủ Thiêm trước 15-4 13/03/2026 18:58

(PLO)- Dự kiến TP.HCM sẽ tiến hành thẩm định, phê duyệt dự án đường sắt đô thị số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm, lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 15-4.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ triển khai dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm.

Đảm bảo mốc tiến độ đề ra

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đánh giá tiến độ triển khai các nhiệm vụ của các sở, ngành và đơn vị liên quan chưa đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của UBND TP.

UBND TP yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư làm tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Thủ Thiêm trước ngày 15-4. Ảnh minh họa: ĐÀO TRANG

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được giao cho tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Thủ Thiêm; tập trung tổ chức triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, bảo đảm hoàn thành các mốc tiến độ.

Cụ thể là thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư; Lựa chọn đơn vị Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; Hoàn thiện báo cáo giữa kỳ, trình thẩm định, phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến; phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn trước ngày 20-3.

Bên cạnh đó là phê duyệt tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành dự án độc lập và giao nhiệm vụ chủ đầu tư và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trước ngày 20-3. Các đơn vị cần hoàn thành các thủ tục cấp giấy phép môi trường.

Đồng thời, trình HĐND TP.HCM thông qua danh mục quỹ đất thanh toán Hợp đồng BT trong tháng 3; Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 15-4.

Lên kế hoạch chi tiết, khẩn trương

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai dự án kèm sơ đồ theo các mốc tiến độ, trình UBND TP.

Giao Sở Nội vụ khẩn trương có ý kiến theo đề nghị của Sở Tài chính về thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Bến Thành - Thủ Thiêm.

Về lựa chọn Tư vấn thẩm tra, UBND TP giao Sở Tài chính khẩn trương tổ chức lựa chọn Tư vấn lập dự toán, đề cương nhiệm vụ Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình UBND TP.

Giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị khẩn trương có ý kiến theo đề nghị của Sở Tài chính về lựa chọn đơn vị Tư vấn thẩm tra.

Giao Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP trình Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương xác định dự án thuộc trường hợp dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay.

Giao UBND phường An Khánh khẩn trương có ý kiến về các quỹ đất thanh toán hợp đồng BT cho Dự án theo đề nghị của Sở NN&MT.

Giao Sở NN&MT khẩn trương rà soát các quy định tại Nghị quyết số 188, Nghị định số 257 để phân tích, làm rõ phương án loại hợp đồng BT (hợp đồng xây dựng – chuyển giao thanh toán bằng quỹ đất); hợp đồng xây dựng – chuyển giao kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách TP hoặc hình thức phù hợp khác theo quy định. Từ đó, tham mưu, đề xuất phương án triển khai, xác định quỹ đất dự kiến thanh toán, bảo đảm đồng bộ với tiến độ khởi công dự án.