Đề xuất đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum theo phương thức PPP 12/03/2026 18:53

(PLO)- Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất của Sun Group về việc đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum theo phương thức đối tác công tư.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà liên quan đến phương án đầu tư tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất của Tập đoàn Sun Group về việc thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT; trên cơ sở đó báo cáo Thủ tướng xem xét.

Theo quy hoạch, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum có chiều dài khoảng 136 km, dự kiến đầu tư trước năm 2030. Tuyến đường được định hướng xây dựng quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường từ 22 đến 24,7 m, tốc độ thiết kế 80-100 km/h.

Sau khi sáp nhập Quảng Ngãi và Kon Tum, địa phương cho rằng việc xây tuyến đường càng cấp thiết. Ảnh minh hoạ

Để đầu tư quy mô trên, theo nghiên cứu của Bộ Xây dựng cần số tiền khoảng 35.395 tỉ đồng. Trong đó, đoạn từ Quảng Ngãi đến thị trấn Măng Đen dài khoảng 80,5 km, tổng mức đầu tư hơn 20.500 tỉ đồng; đoạn từ thị trấn Măng Đen đến TP Kon Tum dài 55,5 km, tổng mức đầu tư khoảng 14.850 tỉ đồng.

Mới đây, Tập đoàn Sun Group đã đề xuất tham gia đầu tư đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen. Điểm đầu dự kiến tại Km0+000, kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông thuộc địa phận xã Nguyễn Nghiêm (tỉnh Quảng Ngãi). Điểm cuối tại Km82+000, khu vực Măng Đen (Quảng Ngãi ).

Theo đề xuất, tuyến cao tốc được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường từ 22 đến 24,75 m. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 25.100 tỉ đồng và thực hiện theo phương thức PPP với hợp đồng BT.

Doanh nghiệp cho biết nếu được chấp thuận nghiên cứu đầu tư, Sun Group sẽ huy động nguồn lực, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và tiến độ dự án.

Măng Đen - điểm giữa của tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum là khu du lịch nổi tiếng, được mệnh danh là “Đà Lạt thu nhỏ” với rừng nguyên sinh, hồ và thác nước, rừng thông cùng khí hậu mát mẻ quanh năm. Tuy nhiên, tiềm năng du lịch của khu vực này chưa được khai thác tương xứng, một phần do giao thông còn hạn chế.

Theo chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, nếu được đầu tư, cao tốc đi qua Măng Đen sẽ trở thành tuyến đường bộ ngắn và thuận lợi nhất cho việc kết nối vùng, nhất sau khi sáp nhập hai tỉnh. Dự án cũng phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên, góp phần khắc phục điểm yếu về hạ tầng giao thông.