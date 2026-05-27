Sáng mai, thông xe 20 km đầu cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột 27/05/2026 18:37

(PLO)- 20 km đầu của dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua tỉnh Khánh Hòa sẽ đưa vào khai thác từ sáng 28-5.

Ngày 27-5, ông Phạm Văn Hòa, Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa, cho biết 20 km đầu của dự án thành phần 1 thuộc cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột sẽ vận hành, khai thác từ 9 giờ ngày 28-5.

20 km đầu cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột thông xe từ sáng 28-5. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo đó, phương án tổ chức giao thông đoạn tuyến từ km 0+00 - km 22+00 của dự án thành phần 1 đã được Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ III kiểm tra, có ý kiến góp ý.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh đã hoàn thiện trình Sở Xây dựng thẩm định, được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 22-5.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện toàn bộ các hạng mục công trình trên đoạn tuyến từ km 0+00 – km 22+00.

Đoạn này đã được nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng và được Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng kiểm tra, đánh giá.

Do đó, 20 km đầu cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đủ điều kiện thông xe đưa vào khai thác sử dụng, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương vùng dự án nói chung cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại sinh hoạt của người dân.

Nút giao Hoa Thị giữa cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Khi đi vào hoạt động, 20 km này sẽ kết nối từ Quốc lộ 1 với cao tốc Vân Phong - Nha Trang tại nút giao Hoa Thị (km8+ 500) và Quốc lộ 26 tại nút giao Kim Cương (km20+ 300).

Đối với 10 km còn lại của dự án thành phần 1 cao tốc này, chủ đầu tư cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công để nghiệm thu, đưa vào hoạt động trong thời gian tới.