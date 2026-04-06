Hình hài những cây cầu vượt núi ở cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

(PLO)- Sau gần 30 tháng khởi công, dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang dần về đích, trong đó 20 km đầu tuyến nhà đầu tư đang làm thủ tục để đưa vào khai thác.
Ngày 6-4, ông Phạm Văn Hòa, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa (BQLDA Khánh Hòa) cho biết dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Sau gần 30 tháng khởi công, ba gói thầu xây lắp của dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã đạt khối lượng khoảng 83%. Trong đó, 20 km đầu tuyến đã hoàn thành 100%, được thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12-2025, đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào khai thác. Đối với 11,5 km đoạn cuối tuyến, sản lượng thi công đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng. "Dự án thành phần 1 có tám cây cầu, đến nay hai trong tám cây cầu đã hoàn thành, số còn lại cơ bản đáp ứng tiến độ theo hợp đồng"- ông Hòa thông tin. Theo chủ đầu tư, gói xây lắp số 1 có những hạng mục cầu lớn, vượt núi nằm hoàn toàn trong khu vực rừng tự nhiên thì lúc thi công gặp không ít khó khăn. "Những hạng mục cầu không nằm trong khu vực rừng tự nhiên sẽ thuận lợi hơn khi xây dựng vì dễ dàng bố trí các bãi dầm (bãi tập kết dầm cầu). Trong khi dự án ở trong khu vực rừng tự nhiên sẽ khó khăn tổ chức bãi dầm để tập kết" - ông Nguyễn Quy Tuấn, Chỉ huy trưởng công trình gói thầu xây lắp số 3, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, cho biết. Video: Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dần thành hình sau gần 30 tháng khởi công. Cầu tại Km26 do nhà thầu Đông Dương thi công đã cơ bản hoàn thành đổ trụ. Nhà thầu cũng đã tiến hành lao dầm bảy nhịp. Các công nhân đang thi công tại một trụ cầu ở Km26. Trong khi đó, hạng mục cầu Hòn Lai tại Km27 có chiều dài 600 m. Đây là cây cầu dài nhất trong dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột do nhà thầu Bắc Trung Nam thi công. Theo ông Hòa, hiện sáu cây cầu còn lại ở dự án thành phần 1 cơ bản đáp ứng tiến độ theo hợp đồng. Tuy nhiên, do biến động về vật giá, thời tiết không thuận lợi thời gian qua cũng ít nhiều ảnh hưởng đến công tác thi công. Hiện nay, việc thi công đoạn cuối dự án (11,5 km) gặp nhiều khó khăn do thiếu bãi đúc dầm, khan hiếm nguồn vật liệu, giá xăng dầu, sắt, thép tăng cao đột biến. Hình ảnh những cây cầu vượt núi đang dần hình thành ở dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang dần hình thành. "BQLDA Khánh Hòa cùng các nhà thầu vẫn quyết tâm, huy động tối đa lực lượng, tăng ca, bố trí nhiều mũi thi công. Phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 2-9-2026, hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào khai thác cuối năm 2026 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trong buổi làm việc mới đây"- ông Hòa nói. Hạng mục hầm Phượng Hoàng xuyên núi điểm giáp ranh giữa Khánh Hòa và Đắk Lắk đã thông hầm hồi tháng 12-2025. Hầm Phượng Hoàng có tổng chiều dài 1,7 km. Đây là hầm đường bộ lớn nhất trên toàn tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, bao gồm hai ống hầm riêng biệt. Theo BQLDA Khánh Hòa, ngoài 20 km đầu tuyến đã hoàn thành 100% khối lượng, thông xe thì 11,5 km còn lại một số đoạn đã được các nhà thầu thảm nhựa. "Nếu không gặp khó khăn vì vật giá leo thang, dự kiến tiến độ thi công sẽ nhanh hơn. Hiện giá xăng dầu tăng quá cao khiến các mặt hàng khác như sắt thép, bê tông, nhựa đường,... cũng tăng chóng mặt. Có mặt hàng đã tăng 30-40% so với trước Tết 2026 khiến các nhà thầu gặp nhiều khó khăn"- ông Hòa thông tin.
Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 117 km được chia làm ba dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 và 3 lần lượt do
UBND tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án 6, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ rút quảng đường di chuyển từ Khánh Hòa lên Buôn Ma Thuột từ 200 km xuống còn 117 km.