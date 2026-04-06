Hình hài những cây cầu vượt núi ở cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 117 km được chia làm ba dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 và 3 lần lượt do UBND tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án 6, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ rút quảng đường di chuyển từ Khánh Hòa lên Buôn Ma Thuột từ 200 km xuống còn 117 km.