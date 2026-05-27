EVNGENCO3: Vinh danh người lao động ngành điện tiêu biểu và an toàn vệ sinh viên giỏi 27/05/2026 07:51

(PLO)- EVNGENCO3 biểu dương người lao động tiêu biểu, an toàn vệ sinh viên giỏi và nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua lao động sáng tạo năm 2026.

Mới đây, tại tỉnh Đắk Lắk, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) phối hợp với Công đoàn tổng công ty tổ chức lễ biểu dương “Người lao động ngành điện tiêu biểu”, “An toàn vệ sinh viên (ATVSV) giỏi tiêu biểu” năm 2026; sơ kết phong trào thi đua “Lao động sáng tạo giai đoạn 2025-2028” và tổng kết, trao giải Hội thi ATVSV giỏi tổng công ty lần thứ IV-2026.

Tham dự chương trình có bà Đinh Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, cùng lãnh đạo Ban Công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Về phía EVNGENCO3, có ông Lê Văn Danh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty EVNGENCO3; bà Nguyễn Thị Hải Yến, thành viên HĐQT EVNGENCO3; ông Vũ Quang Sáng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty EVNGENCO3, các phó tổng giám đốc, lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị thành viên cùng hơn 140 đại biểu là những gương điển hình tiên tiến, người lao động tiêu biểu, ATVSV đến từ các đơn vị trong toàn tổng công ty.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Danh, Tổng Giám đốc EVNGENCO3, nhấn mạnh người lao động là nguồn lực quan trọng tạo nên sự phát triển bền vững của tổng công ty. Tập thể cán bộ, nhân viên đã góp phần giúp EVNGENCO3 đạt sản lượng điện tính đến ngày 20-5-2026 là 10,129 tỉ kWh, đạt 35,11% kế hoạch năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tổng giám đốc EVNGENCO3 ghi nhận và chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, người lao động ngành điện tiêu biểu và các ATVSV giỏi. Mỗi sáng kiến không chỉ mang lại hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và năng lực làm chủ công nghệ của người lao động EVNGENCO3.

Bà Đinh Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và ông Lê Văn Danh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc tổng công ty, trao giấy khen cho người lao động ngành điện tiêu biểu năm 2026. Ảnh: EVNGENCO3

Ông Lê Văn Danh đề nghị các đơn vị tập trung tổ chức các phong trào thi đua thiết thực gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn, nâng cao chất lượng mạng lưới ATVSV, đồng thời tạo điều kiện để ATVSV hoạt động hiệu quả, thực chất.

Phát biểu tại chương trình, bà Đinh Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả EVNGENCO3 đạt được trong công tác chăm lo người lao động, xây dựng văn hóa an toàn lao động cũng như phát huy phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong toàn tổng công ty. Bà Bình khẳng định đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa đề án “Công đoàn thúc đẩy xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc giai đoạn 2025-2030” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại buổi lễ, EVNGENCO3 đã vinh danh ba cá nhân được trao bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2025; khen thưởng 9 tập thể và 22 cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo và chương trình “480 sáng kiến, giải pháp đổi mới sáng tạo, đề tài khoa học công nghệ” của tổng công ty, năm 2025 và biểu dương 42 người lao động ngành điện tiêu biểu và 17 ATVSV giỏi, tiêu biểu cấp tổng công ty năm 2026. Đây là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, góp phần lan tỏa văn hóa an toàn và tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn EVNGENCO3.

Luôn tôn vinh giá trị lao động sáng tạo của người công nhân, kỹ sư

Thay mặt Công đoàn tổng công ty, ông Vũ Quang Sáng, Chủ tịch Công đoàn tổng công ty, gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Công đoàn Điện lực Việt Nam và lãnh đạo tổng công ty đối với công tác chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm và điều kiện làm việc cho người lao động trong EVNGENCO3.

Công đoàn tổng công ty luôn đồng hành chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, đặc biệt thông qua các hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Ông Sáng cũng bày tỏ niềm tự hào về thành quả của phong trào Lao động sáng tạo của tổng công ty với 128 sáng kiến chỉ tính riêng năm 2025, đạt 156% chỉ tiêu đề ra.

Trong khuôn khổ chương trình, EVNGENCO3 đã tổng kết, trao giải Hội thi ATVSV giỏi EVNGENCO3 lần thứ IV-2026. Hội thi diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 53 thí sinh đại diện cho các ATVSV đến từ 11 đơn vị trực thuộc. Có 42 thí sinh được công nhận là ATVSV giỏi cấp tổng công ty năm 2026.

Tổng công ty cũng ghi nhận Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã phối hợp, hoàn thành tốt vai trò đơn vị đăng cai tổ chức. Ảnh: EVNGENCO3

Thí sinh Trịnh Công Đạt thuộc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã xuất sắc giành giải nhất cá nhân. Ban tổ chức cũng trao hai giải nhì, ba giải ba và bốn giải khuyến khích cho các cá nhân đoạt thành tích cao tại hội thi.

Ở nội dung tập thể, giải nhất toàn đoàn thuộc về Công ty Thủy điện Buôn Kuốp; Công ty Nhiệt điện Mông Dương và Công ty EPS đồng giải nhì; ba giải ba được trao cho Công ty Thủy điện Thác Bà, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.•