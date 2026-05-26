Tiêu thụ điện ở Hà Nội cao chưa từng có 26/05/2026 09:46

(PLO)- Nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội tăng đột biến, ngành điện cảnh báo phụ tải có thể tiếp tục tăng mạnh nếu thời tiết cực đoan kéo dài trong những ngày tới.

Nắng nóng gay gắt kéo dài những ngày cuối tháng 5 khiến nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội tăng đột biến, lập nhiều kỷ lục mới về công suất và sản lượng tiêu thụ điện.

Tiêu thụ điện ở Hà Nội cao chưa từng có

Theo Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), trong 5 ngày từ 20 đến 24-5, sản lượng điện tiêu thụ trên toàn địa bàn đạt hơn 509 triệu kWh, tăng 21,62% so với cùng kỳ năm ngoái, khi mức tiêu thụ cùng kỳ năm 2025 đạt hơn 419 triệu kWh.

Riêng ngày 24-5, sản lượng điện toàn thành phố đạt xấp xỉ 109,9 triệu kWh, cao nhất từ đầu năm đến nay. Đáng chú ý, ngày 23 và 24-5 rơi vào cuối tuần – thời điểm nhiều hoạt động sản xuất, cơ quan hành chính và văn phòng giảm tải so với ngày thường – nhưng sản lượng điện toàn thành phố vẫn duy trì ở mức gần 110 triệu kWh mỗi ngày.

Sang ngày 25-5, công suất phụ tải điện tiếp tục tăng mạnh khi ghi nhận ở mức 6.203 MW vào lúc 21h30, còn sản lượng điện tiêu thụ đạt 125,873 triệu kWh, mức cao chưa từng có trước đây.

Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, EVNHANOI đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Ảnh: EVNHANOI

EVNHANOI cho biết các chỉ số này phản ánh áp lực rất lớn lên hệ thống điện trong bối cảnh Hà Nội trải qua đợt nắng nóng gay gắt diện rộng, khiến nhu cầu sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát tăng cao.

Theo EVNHANOI, khác với năm 2025 khi đỉnh phụ tải xuất hiện vào tháng 8, năm nay mức tiêu thụ điện đã tăng cao ngay từ đầu mùa nắng nóng. Điều này cho thấy áp lực lên hệ thống điện có thể đến sớm hơn, kéo dài hơn và khó dự báo hơn nếu thời tiết cực đoan tiếp diễn.

Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, EVNHANOI đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường ứng trực 24/24h, kiểm tra lưới điện tại các khu vực có phụ tải tăng cao, chuẩn bị nhân lực, vật tư và thiết bị nhằm xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Tiêu thụ điện ở miền Bắc cũng lập kỷ lục, khuyến nghị người dân tiết kiệm điện

Trong khi đó, Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết đến 17h ngày 25-5, công suất phụ tải toàn quốc trong cao điểm chiều (lúc 13h40) đạt 55.196 MW. Riêng miền Bắc thiết lập kỷ lục mới với 27.955 MW, tăng 5,8% so với ngày 15-5. Công suất tại miền Trung, Nam lần lượt ghi nhận ở 5.380 MW và 22.109 MW.

Cao điểm 22h tối 25-5, NSMO dự kiến phụ tải hệ thống điện quốc gia có thể đạt 53.600 MW, trong đó miền Bắc khoảng 29.300 MW – vượt mức kỷ lục vận hành của khu vực này trong năm 2025 (kỷ lục ngày 4-8-2025 tại miền Bắc là 28.187 MW).

Ngành điện khuyến nghị người dân và doanh nghiệp tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm nắng nóng. Ảnh: EVNHANOI

Theo dự báo khí tượng, nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn duy trì đến khoảng ngày 27, 28-5, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ 36-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Dự kiến trong ngày 26-5, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia có thể lên tới 55.519 MW, riêng miền Bắc khoảng 30.134 MW.

Để ứng phó với nhu cầu điện tăng cao, NSMO tiếp tục huy động các nguồn điện chạy LNG với tổng công suất 3034MW gồm GT1 Nhơn Trạch 3; GT2 Nhơn Trạch 4; GT1, GT2 Phú Mỹ 22); GT1, GT2 Phú Mỹ 3.

Cùng đó, tiếp tục duy trì các tổ máy chạy dầu FO như S1, S2 Ô Môn I. Với các tổ máy chạy dầu còn lại có tổng công suất 376MW, bao gồm các tổ máy S1-3, GT4-5 Thủ Đức, S4 Cần Thơ, GT1-4 Cần Thơ thì luôn trong trạng thái sẵn sàng để huy động khi cần thiết.

Theo NSMO, chiến lược huy động các nguồn điện chạy LNG và nguồn chạy dầu nêu trên nhằm thực hiện mục tiêu kép: đảm bảo đủ công suất khả dụng cho hệ thống điện Quốc gia trong các khung giờ cao điểm, đồng thời chủ động tiết kiệm nước tại các hồ thủy điện trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung để điều tiết nước tối ưu phục vụ vận hành cho cả mùa khô.

Ngành điện cũng khuyến nghị người dân và doanh nghiệp tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm nắng nóng.