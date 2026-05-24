TP.HCM sắp làm đường ven sông Sài Gòn đoạn qua Thuận An 24/05/2026 20:57

(PLO)- TP.HCM đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường ven sông Sài Gòn.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết dự án xây dựng đường ven sông Sài Gòn, đoạn từ Quốc lộ 13 (gần rạch Vĩnh Bình) đến đường Vĩnh Phú 40 đang được triển khai thực hiện.

Dự án được HĐND tỉnh Bình Dương (cũ) phê duyệt vào tháng 4-2025, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thuận An (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu). Dự án gồm 2 thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1: giải phóng mặt bằng đường ven sông Sài Gòn đoạn từ Quốc lộ 13 (gần rạch Vĩnh Bình) đến đường Vĩnh Phú 40 có tổng mức đầu tư theo chủ trương là 4.167,951 tỉ đồng.

Ngày 22-6-2025, UBND tỉnh Bình Dương cũ đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi với tổng mức đầu tư là 4.161 tỉ đồng. Hiện dự án đang lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo kế hoạch được UBND phường Lái Thiêu phê duyệt. Dự kiến thời điểm chi trả tiền bồi thường khoảng tháng 9 và 10-2026.

Đối với dự án thành phần 2: xây dựng đường ven sông có tổng chiều dài gần 4km với quy mô 32m, tổng mức đầu tư theo chủ trương được duyệt là 774,66 tỉ đồng.

Hiện chủ đầu tư hoàn thiện theo ý kiến góp ý của đơn vị thẩm định và các sở ngành liên quan, dự kiến sẽ trình thẩm định Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ báo cáo khả thi trong tháng 6-2026. Dự án dự kiến triển khai thi công sau khi hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án đang được giải phóng mặt bằng.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết TP đang tiến hành xây dựng Quy hoạch tổng thể TP.HCM giai đoạn 2025-2030, định hướng tầm nhìn 100 năm. Trong đó, TP sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển không gian kinh tế sông nước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Hiện nay ngoài đường ven sông khu vực Bình Dương cũ, trong quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060, trục ven sông Sài Gòn có quy mô 4-8 làn xe, tổng chiều dài 78,2 km, kéo dài từ ranh tỉnh Tây Ninh đến xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ).