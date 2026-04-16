Cưỡng chế, giải tỏa mặt bằng phục vụ dự án đường ven sông khu vực trung tâm Đồng Nai 16/04/2026 16:54

Ngày 16-4, UBND phường Tam Hiệp (Đồng Nai) đã thực hiện xong việc cưỡng chế đối với 17 hộ dân thuộc phạm vi xây dựng tuyến đường ven sông Cái (nhánh sông Đồng Nai) trên địa bàn phường.

Theo lãnh đạo UBND phường Tam Hiệp, cơ quan chức năng địa phương đã thực hiện các chế độ bồi thường cho các hộ dân theo quy định pháp luật.

Trước khi thực hiện việc cưỡng chế, lực lượng chức năng đã nhiều lần thực hiện vận động người dân bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, các hộ dân này chưa đồng thuận trong việc bàn giao mặt bằng vì vậy UBND phường phải thực hiện cưỡng chế.

"Trước khi thực hiện cưỡng chế, Ban cưỡng chế và Thu hồi đất của UBND phường Tam Hiệp đã thực hiện công tác thông báo đến các hộ dân bị cưỡng chế. Do đó phần lớn người dân đã di dời tài sản ra khỏi khu vực bị cưỡng chế", lãnh đạo UBND phường Tam Hiệp cho biết.

Lãnh đạo UBND phường Tam Hiệp trực tiếp trao đổi, vận động người dân trước khi thực hiện việc cưỡng chế. Ảnh: VH.

Đại diện UBND phường Tam Hiệp cũng thông tin, dự án xây dựng tuyến đường ven sông Cái đi qua địa bàn phường bị ảnh hưởng và phải thu hồi 243 hộ dân và 1 tổ chức. Việc cưỡng chế là giải pháp cuối cùng để thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã đề ra. Hiện địa phương đã đạt 99% việc bàn giao mặt bằng để xây dựng dự án.

Còn lại đoạn tại phường Trấn Biên, hiện địa phương đã phê duyệt cho 213 hộ, 22 hộ mua nhà ở xã hội và 29 hộ không đủ điều kiện xét và 60 hộ chưa phê duyệt. Riêng về bàn giao mặt bằng hiện phường Trấn Biên đã đạt được 50%.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đối với Dự án Đường ven sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản), đến nay, đơn vị đã nhận bàn giao bằng biên bản diện tích hơn 8,3 ha mặt bằng trên tổng diện tích gần 14 ha, đạt gần 60% tổng diện tích mặt bằng cần bàn giao để thi công dự án.

Đoạn qua phường Tam Hiệp đã đạt 99% mặt bằng bàn giao để thực hiện dự án. Ảnh: VH.

Dự án Đường ven sông Cái có tổng chiều dài khoảng 4,6 km được thiết kế với mặt cắt ngang 32 m, trong đó 16 m là phần đường xe chạy. Tổng mức đầu tư của dự án là 574 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 2-2027.

Khi dự án hoàn thành sẽ trở thành một trong những tuyến đường ven sông có mặt cắt lớn, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và hệ thống an toàn giao thông, góp phần chỉnh trang và nâng cao cảnh quan đô thị ven sông.