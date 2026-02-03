Đồng Nai xây tuyến đường ven sông gần 600 tỉ tại khu vực trung tâm 03/02/2026 14:22

(PLO)- Đường ven sông Cái đi qua 2 phường trung tâm của tỉnh Đồng Nai là Trấn Biên và Tam Hiệp dài 4,6 km được đầu tư gần 600 tỉ đồng.

Sáng 3-2, UBND Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi công xây dựng đường ven sông Cái đi qua 2 phường Trấn Biên và Tam Hiệp.

Dự án đường ven sông Cái có tổng chiều dài khoảng 4,6 km, điểm đầu giao với đường Hà Huy Giáp, điểm cuối nối với đường Trần Quốc Toản do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi công xây dựng đường ven sông Cái. Ảnh: HL

Tuyến đường ven sông được thiết kế với mặt cắt ngang 32 m. Tổng mức đầu tư của dự án là 574 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 2-2027.

Đây là tuyến giao thông góp phần hoàn chỉnh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật; mở rộng không gian đô thị ven sông, giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu và hình thành trục cảnh quan kết nối cửa ngõ phía Đông khu vực trung tâm tỉnh.

Dự án cũng mang ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian đô thị ven sông hiện đại, giúp khai thác hiệu quả lợi thế dòng sông Đồng Nai.

Phối cảnh đường ven sông Cái đi qua 2 phường trung tâm của tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng nhận định, dự án là một trong những công trình hạ tầng đô thị trọng điểm của tỉnh. Công trình ngoài mục đích giúp kết nối giao thông, giảm tải cho các tuyến đường nội đô, còn mở ra trục cảnh quan ven sông và là tiền đề quan trọng để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nâng cao chất lượng sống của người dân.