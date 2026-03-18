Sân bay Phan Thiết và mốc thời gian 12 tháng thi công 18/03/2026 14:23

(PLO)- Ngày 30-4, sẽ khởi công sân bay Phan Thiết và quyết tâm đưa vào khai thác ngay trong năm 2027.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định giao diện tích đất đã thu hồi của Công ty Cổ phần Rạng Đông tại phường Mũi Né cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng quản lý liên quan dự án sân bay Phan Thiết.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc với Sun Group ngày 17-3.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao diện tích gần 145 ha đất tại phường Mũi Né, trước đó diện tích này đã được Chủ tịch UBND phường Mũi Né ký quyết định ngày 13-2-2026 thu hồi đất đã tạm giao cho Công ty Cổ phần Rạng Đông cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy định.

Lý do: UBND tỉnh Lâm Đồng đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) cấp cho Công ty Cổ phần Rạng Đông để thực hiện dự án cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức Hợp đồng BOT vào ngày 13-12-2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp bàn giao đất trên thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

UBND phường Mũi Né có trách nhiệm thu hồi các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Rạng Đông và xử lý theo quy định…

Vị trí khu đất thực hiện dự án.

Dự án Sân bay Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức BOT được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư vào ngày 18-9-2014 và UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) phê duyệt với tổng vốn đầu tư hơn 1.693 tỷ đồng.

Năm 2016, tỉnh Bình Thuận phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Rạng Đông và Nhà đầu tư sẽ triển khai dự án theo quy mô sân bay cấp 4C, nhà ga hành khách công suất 1 triệu khách/năm.

Quá trình triển khai, địa phương đề xuất điều chỉnh quy hoạch và quy mô sân bay nhằm nâng cao hiệu quả và được Thủ tướng chấp thuận nâng cấp sân bay lên cấp 4E, kéo dài đường băng từ 2.400m lên 3.050m, nhà ga hành khách có công suất thiết kế 2 triệu hành khách mỗi năm.

Phối cảnh cảng hàng không Phan Thiết.

Theo qui định, do dự án điều chỉnh quy hoạch và nâng quy mô đầu tư, tăng tổng mức đầu tư trên 10% nên phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư và lựa chọn lại nhà đầu tư.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chấm dứt hình thức BOT, chuyển sang đầu tư theo Luật Đầu tư và tháng 9-2025, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất chủ trương cho phép chấm dứt hợp đồng BOT và điều chỉnh lại chủ trương đầu tư theo quy định.

Ngày 4-3-2026, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và Công ty TNHH Cảng hàng không Mặt Trời Phan Thiết thuộc Tập đoàn Sun Group đã trở thành nhà đầu tư chiến lược của dự án trọng điểm này.

Phối cảnh nhà ga.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng, bao gồm nhà ga hành khách rộng 16.000 – 18.000 m², tháp kiểm soát không lưu cao 45 m cùng hệ thống sân đỗ, đường lăn đồng bộ theo tiêu chuẩn 4E.

Đường lăn cảng hàng không Phan Thiết.

UBND tỉnh Lâm Đồng thể hiện quyết tâm khi đặt ra mốc thời gian khắt khe: Bốn tháng cho nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý, 12 tháng để thi công xây dựng.

Ngay sau khi được lựa chọn là nhà đầu tư, nhà đầu tư đã chủ động đề xuất việc tham vấn đánh giá tác động môi trường, thể hiện quyết tâm rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị dự án.

Máy bay của hàng không Sun Phú Quốc.

Ngày 17-3, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, nhà đầu tư dự án cho biết đã hoàn tất các thủ tục để khởi công hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết vào ngày 30-4 tới, đồng thời cam kết đưa công trình vào khai thác trong năm 2027.

Với việc thu hồi gần 145 ha đất tại phường Mũi Né, tới đây tỉnh Lâm Đồng sẽ giao đất với diện tích 74,6 ha cho Sun Group để triển khai dự án trong đợt 1 trong thời gian sớm nhất.