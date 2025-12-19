Khánh thành dự án Đầu tư xây dựng sân bay Quân sự Phan Thiết 19/12/2025 10:45

Ngày 19-12, hòa trong không khí cả nước khánh thành và khởi công nhiều dự án tầm vóc quốc gia, Quân chủng Phòng không – Không quân đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Dự án Đầu tư Xây dựng Sân bay Quân sự Phan Thiết.

Đây không chỉ là một công trình hạ tầng hiện đại, sân bay Phan Thiết còn được xem là điểm nhấn tiêu biểu của Bộ Quốc phòng trong sự kiện chính trị trọng đại cuối năm.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự và trực tiếp chứng kiến thời khắc hoàn thành của công trình mang tầm nhìn chiến lược.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 25/2021, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng yếu. Với phương châm “khẩn trương – quyết liệt – khoa học – hiệu quả”, dự án có tổng mức đầu tư 7.925 tỉ đồng được triển khai thần tốc trên diện tích 439,4 ha.

Sân bay được thiết kế theo chuẩn Quân sự cấp I và Dân dụng cấp 4E ICAO, với đường cất hạ cánh dài 3.050 m, rộng 45 m, cùng hệ thống đường lăn, sân đỗ đồng bộ, đủ năng lực tiếp nhận các loại máy bay quân sự hiện đại và dòng máy bay dân dụng thân rộng. Hệ thống đài trạm thông tin – dẫn đường – chỉ huy bay đều được đầu tư mới, đồng bộ với khu nhà xưởng bảo dưỡng, sửa chữa hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Hồ Văn Mười phát biểu tại Lễ khánh thành Dự án Đầu tư Xây dựng Sân bay Quân sự Phan Thiết. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Không chỉ tối ưu cho nhiệm vụ tác chiến, sân bay còn mang đậm dấu ấn nhân văn: hệ thống doanh trại quy mô cho hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc hai Trung đoàn Không quân; sở chỉ huy, kho tàng, hậu cần – kỹ thuật được bố trí bài bản; khu nhà công vụ gồm 4 tòa nhà 7 tầng với 224 căn hộ khang trang, tạo hậu phương vững chắc cho gia đình cán bộ, nhân viên.

Thực tiễn vận hành cho thấy sân bay Phan Thiết đáp ứng rất tốt yêu cầu bảo đảm bay và sẵn sàng chiến đấu. Công trình trở thành biểu tượng của khát vọng hiện đại hóa quân đội; là lời khẳng định về trách nhiệm của Quân đội trước Tổ quốc và nhân dân.

Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức Lễ khánh thành Dự án Đầu tư Xây dựng Sân bay Quân sự Phan Thiết. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Không chỉ tăng cường thế trận phòng thủ không gian nhiều lớp, nâng cao năng lực tác chiến tầm xa, sân bay Phan Thiết còn mở ra vận hội phát triển mới cho khu vực: thúc đẩy du lịch, logistics, dịch vụ hàng không và kết nối vùng trong kỷ nguyên hội nhập.

Giữa nắng gió miền Trung, Sân bay Phan Thiết sừng sững như điểm tựa thép – bệ phóng cho những “cánh chim sắt” gìn giữ chủ quyền và là nhịp cầu đưa khát vọng cường thịnh của dân tộc vươn cao, bay xa trên bản đồ hàng không thế giới.