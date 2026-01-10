VIDEO: Mỹ bắt tàu dầu ở Caribe nghi thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Venezuela 10/01/2026 06:27

(PLO)- Mỹ bắt tàu chở dầu Olina tại vùng Caribe, con tàu thứ năm bị nhắm tới trong những tuần gần đây khi Washington tăng cường nỗ lực kiềm chế xuất khẩu dầu của Venezuela.

Ngày 9-1, Mỹ bắt tàu chở dầu Olina tại vùng Caribe, đánh dấu con tàu thứ năm bị nhắm tới trong những tuần gần đây khi Washington tăng cường nỗ lực kiềm chế xuất khẩu dầu của Venezuela, hãng Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ.

Trong một chiến dịch diễn ra trước rạng sáng 9-1, lực lượng thủy quân lục chiến và thủy thủ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear của Mỹ, xuất phát từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford, đã bắt giữ tàu Olina trên biển Caribe “mà không xảy ra sự cố”, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết trên X.

“Một lần nữa, các lực lượng liên ngành của chúng tôi đã gửi đi một thông điệp rõ ràng vào sáng nay: ‘không có nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm’” - thông báo nêu rõ.

Video do Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ công bố về cảnh lực lượng Mỹ bắt tàu chở dầu Olina ở Caribe ngày 9-1. Nguồn: X

Nguồn tin trong ngành dầu mỏ nói với Reuters rằng tàu Olina rời Venezuela vào tuần trước với đầy ắp dầu trong khuôn khổ một đội tàu, ngay sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3-1. Con tàu bị bắt khi đang trên đường quay trở lại Venezuela.

Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với tàu Olina vào tháng 1-2025, khi con tàu mang tên Minerva M, với lý do tàu này là một phần của “hạm đội bóng tối” gồm các tàu hoạt động với rất ít sự giám sát hoặc bảo hiểm rõ ràng.

Tàu M Sophia, một tàu chở dầu khác thuộc đội tàu gồm khoảng một chục chiếc rời Venezuela hồi đầu tháng này, đã bị lực lượng Mỹ tịch thu hồi đầu tuần.

Ba tàu - Skylyn, Min Hang và Merope - tất cả đều chở đầy dầu và thuộc cùng đội tàu rời đi vào tuần trước, đã quay trở lại vùng biển Venezuela vào ngày 8-1, theo nguồn tin trong ngành.

Bảy tàu chở dầu bổ sung từ đội tàu này, cũng chở đầy dầu khi xuất phát từ Venezuela, dự kiến sẽ quay lại vùng biển Venezuela vào ngày 9 và 10-1, nguồn tin nói thêm.

Theo nguồn tin, toàn bộ lượng dầu trên 10 tàu chở dầu này đều thuộc sở hữu của nhà sản xuất dầu quốc doanh Venezuela PDVSA.

Venezuela và PDVSA chưa bình luận về thông tin trên.

Chưa rõ Washington có sẽ hành động đối với các tàu chở dầu khác đang hướng về Venezuela hay không.

Lệnh phong tỏa của Mỹ đối với dầu Venezuela bị trừng phạt vẫn được duy trì đầy đủ hiệu lực “ở bất kỳ nơi nào trên thế giới”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết hôm 7-1.