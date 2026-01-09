Mỹ nói về vai trò của Trung Quốc ở Venezuela 09/01/2026 07:01

Ngày 8-1, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng có thể cân bằng vai trò giữa Mỹ và Trung Quốc tại Venezuela để tạo điều kiện cho thương mại, nhưng Washington sẽ không cho phép Bắc Kinh kiểm soát phần lớn quốc gia Mỹ Latinh này.

"Tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ thấy Trung Quốc can dự lâu dài vào Venezuela. Chừng nào... Mỹ còn là thế lực thống trị ở đó, luật pháp được thượng tôn, và Mỹ kiểm soát dòng chảy dầu mỏ, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi” - ông Wright nói trong chương trình "Mornings with Maria" của đài Fox Business Network.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ảnh: BLOOMBERG

"Liệu có thể đạt được sự cân bằng với Trung Quốc không? Tôi nghĩ là có. Trong khuôn khổ đó, khi đối tác chính của Venezuela... là Mỹ, liệu [Venezuela] có thể có thương mại với Trung Quốc không? Chắc chắn là có. Nhưng liệu chúng ta có cho phép Venezuela trở thành một quốc gia phụ thuộc vào Trung Quốc không? Tuyệt đối là không” - ông Wright cho hay.

Ông Wright cũng cho biết ông đã nói chuyện với các giám đốc điều hành của các công ty dầu khí hàng đầu của Mỹ kể từ cuối tuần qua.

Trung Quốc chưa bình luận về phát ngôn trên của ông Wright.

Tuy nhiên, vào chiều 8-1 (giờ Bắc Kinh), người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết mong muốn của Bắc Kinh trong việc tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại song phương với Venezuela sẽ không thay đổi bất kể tình hình chính trị tại quốc gia Mỹ Latinh này diễn biến như thế nào, tờ China Daily đưa tin.

"Hợp tác thương mại và kinh tế giữa Trung Quốc và Venezuela được tiến hành giữa các quốc gia có chủ quyền, được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế và luật pháp của hai nước và không chịu sự can thiệp của bất kỳ quốc gia nào khác" - ông Hà nói.

Ông Hà khẳng định rằng Trung Quốc luôn tuân thủ các nguyên tắc đối xử bình đẳng và cùng có lợi trong hợp tác kinh tế và thương mại với các nước Mỹ Latinh, và không bao giờ tìm kiếm phạm vi ảnh hưởng hay nhắm mục tiêu vào bất kỳ bên nào khác.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram cùng ngày, Ngoại trưởng Venezuela - ông Yvan Gil khẳng định rằng Venezuela tái khẳng định cam kết tăng cường các thỏa thuận kinh tế và thương mại với Trung Quốc.

Ông Gil nhấn mạnh rằng mối quan hệ song phương giữa Venezuela và Trung Quốc "được củng cố bởi khuôn khổ luật pháp và quy định quốc tế của cả hai quốc gia có chủ quyền."

Chính phủ Venezuela bày tỏ "lòng biết ơn chân thành" đối với chính phủ Trung Quốc về sự hỗ trợ và đoàn kết trước các cuộc tấn công gần đây của Mỹ vào Venezuela, ngoại trưởng Venezuela nói thêm.