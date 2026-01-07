Nga tuyên bố đoàn kết với Venezuela 07/01/2026 05:24

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Venezuela sau khi bà Delcy Rodriguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Venezuela.

Ngày 6-1, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố hoan nghênh những nỗ lực của chính quyền Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích quốc gia, một ngày sau khi bà Delcy Rodriguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Venezuela, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng vào ngày 5-1, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời của Venezuela theo quyết định của Tòa án Hiến pháp Tối cao.

"Bước đi này thể hiện quyết tâm của chính phủ Venezuela trong việc đảm bảo sự thống nhất và duy trì cấu trúc quyền lực được thiết lập theo luật pháp quốc gia, giảm thiểu nguy cơ khủng hoảng hiến pháp và tạo điều kiện cần thiết cho sự phát triển hòa bình và ổn định liên tục của Venezuela” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: Kirill Zykov/POOL/TASS

Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm rằng Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Venezuela.

"Chúng tôi bày tỏ sự sẵn sàng tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Venezuela thân thiện của chúng tôi. Chúng tôi kiên quyết khẳng định rằng Venezuela phải được đảm bảo quyền tự quyết định vận mệnh của mình mà không có bất kỳ sự can thiệp bên ngoài mang tính phá hoại nào" - tuyên bố nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Moscow bày tỏ sự đoàn kết với người dân và chính phủ Venezuela và chúc Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez thành công trong việc giải quyết những thách thức mà nước này đang phải đối mặt.

Trong khi đó, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Anitta Hipper cho biết Liên minh châu Âu không công nhận tính hợp pháp của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, cũng như không công nhận tính hợp pháp của ông Nicolas Maduro, nhưng sẽ duy trì "sự can thiệp có mục tiêu" với chính quyền nước này.

Vào cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nhà lãnh đạo lâm thời Venezuela sẽ phải trả giá đắt “nếu không thực hiện điều được cho là đúng đắn".