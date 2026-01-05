Ông Medvedev bình ‘sự nhất quán trong hành động’ của ông Trump với Venezuela, nhắn ông Zelensky đừng chủ quan 05/01/2026 06:15

Ngày 4-1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev mô tả vụ Mỹ tấn công Venezuela và bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro là hành động gây hấn và vi phạm luật pháp quốc tế, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông Medvedev nhắc lại rằng ông Maduro "đã nhiều lần tuyên bố rằng mục đích thực sự của chính quyền Mỹ hiện tại là chiếm đoạt dầu mỏ và các nhiên liệu hóa thạch khác của họ".

"Và [Tổng thống Mỹ Donald] Trump không hề giấu giếm điều đó" - ông Medvedev nói.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, ông Medvedev cho biết Tổng thống Trump nhìn chung khá nhất quán trong hành động của ông.

"Ông ấy và đội ngũ đã kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ, cả về chính trị (với khu vực Mỹ Latinh là sân sau của Mỹ) và kinh tế (dầu mỏ và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác)" - cựu tổng thống Nga nhận xét.

Dù vậy, ông Medvedev nhấn mạnh rằng Washington không có quyền để chỉ trích Moscow về bất kỳ hành động nào sau vụ tấn công Venezuela.

Bên cạnh đó, ông Medvedev chỉ trích phản ứng của các nước châu Âu đối với vụ việc ở Venezuela là một trường hợp điển hình của việc sử dụng tiêu chuẩn kép.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga lập luận rằng những nghi ngờ của châu Âu về tính hợp pháp của ông Maduro "không có cơ sở".

Đồng thời, ông Medvedev khuyên Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky không nên chủ quan vì cho rằng ông Zelensky có thể bị “lật đổ rất sớm".

Theo ông Medvedev, Liên Hợp Quốc không có cơ chế hiệu quả để giải quyết những tình huống như vụ Mỹ tấn công Venezuela. Do đó, chính trị gia Nga kêu gọi thế giới cần những cơ chế thực sự và hiệu quả trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Trước đó cùng ngày, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi Venezuela duy trì nền độc lập và cho biết ông đang theo dõi những diễn biến sau vụ Mỹ tấn công quốc gia Nam Mỹ với "tâm hồn đầy lo lắng", theo hãng tin Reuters.

Chúng ta không được trì hoãn việc vượt qua bạo lực và dấn thân vào con đường công lý và hòa bình, đồng thời bảo đảm chủ quyền quốc gia” - Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh.