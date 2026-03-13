Thủ tướng Israel có bài phát biểu đầu tiên kể từ cuộc chiến với Iran 13/03/2026 09:01

(PLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch hiện nay nhằm kiềm chế Iran và các lực lượng liên kết, gây sức ép để thay đổi tình hình bên trong Iran, nhưng thừa nhận không thể chắc chắn liệu viễn cảnh này có thể xảy ra hay không.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12-3 cho biết Israel đang tiến hành chiến dịch quân sự nhằm kiềm chế Iran và các lực lượng liên kết trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ, theo tờ The Times of Israel.

Trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi xung đột với Iran bùng phát cách đây gần hai tuần, ông Netanyahu nói Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở liên quan đến chương trình quân sự và hạt nhân của Iran.

Theo ông, mục tiêu của chiến dịch là ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo có thể đe dọa Israel, Mỹ và các nước khác.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu họp báo ngày 12-3. Ảnh: GPU

Ông Netanyahu cho rằng các hành động quân sự của Israel cũng nhằm gây sức ép để thay đổi tình hình bên trong Iran, nhưng thừa nhận không thể chắc chắn liệu viễn cảnh này có thể xảy ra hay không.

“Cuối cùng, một chế độ chỉ có thể thay đổi từ bên trong. Chúng tôi chỉ có thể góp phần tạo ra những điều kiện thuận lợi" - ông Netanyahu nói.

Theo Thủ tướng Israel, ngay cả khi chính quyền ở Iran không thay đổi, chiến dịch hiện nay cũng sẽ khiến năng lực của nước này suy giảm đáng kể.

Ông Netanyahu cho biết Israel cũng đang tập trung đối phó các lực lượng liên kết với Iran trong khu vực, đặc biệt là Hezbollah ở Lebanon.

Theo ông, trước đây lực lượng này từng sở hữu khoảng 150.000 quả rocket và tên lửa có thể gây thiệt hại lớn cho Israel. Tuy nhiên, sau các chiến dịch quân sự của Tel Aviv, năng lực của Hezbollah đã suy giảm đáng kể.

Thủ tướng Israel đồng thời cảnh báo nếu chính phủ Lebanon không kiểm soát được hoạt động của Hezbollah, Israel có thể buộc phải tự hành động để bảo đảm an ninh của mình.

Ông Netanyahu nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa Israel và Mỹ trong chiến dịch hiện nay, cho rằng hai bên đang đạt được những kết quả quan trọng.

Thủ tướng Israel ca ngợi quan hệ cá nhân với Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết hai nhà lãnh đạo thường xuyên trao đổi trực tiếp.

“Chúng tôi nói chuyện gần như mỗi ngày, trao đổi ý tưởng và cùng đưa ra quyết định" - ông nói.

Ông cũng khẳng định quan hệ giữa hai nước dựa trên đối thoại và hợp tác, chứ không phải các “chỉ thị áp đặt”.

Theo ông Netanyahu, Israel đồng thời đang tìm cách mở rộng hợp tác với một số quốc gia trong khu vực trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục biến động.