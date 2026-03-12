Chiến sự Trung Đông: Iran công bố thông điệp đầu tiên của tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei; Nga tuyên bố Iran có quyền tự vệ 12/03/2026 20:44

(PLO)- Iran công bố thông điệp đầu tiên của tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei kể từ khi ông được bổ nhiệm vị trí này, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran tiếp tục leo thang.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục có diễn biến mới trên thực địa và trong phát ngôn của các bên.

Iran công bố thông điệp đầu tiên của tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Ngày 12-3, Iran công bố thông điệp đầu tiên của tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei kể từ khi ông được bổ nhiệm vị trí này, theo kênh Al Jazeera.

Thông điệp được phát trên truyền hình nhà nước Iran IRINN qua giọng đọc của một nữ phát thanh viên cùng hình ảnh ông Mojtaba Khamenei.

Thông điệp kêu gọi sự đoàn kết giữa người dân Iran và cảnh báo rằng eo biển Hormuz sẽ vẫn bị đóng cửa như một "công cụ gây sức ép".

Thông điệp nói rõ Iran tin vào quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, đồng thời khẳng định các mục tiêu mà Iran đang nhắm tới chỉ là các căn cứ của Mỹ và các cuộc tấn công này sẽ tiếp tục.

Theo thông điệp, ông Mojtaba Khamenei cảm ơn quân đội nước này, những người mà ông cho rằng đã giúp Iran không bị thống trị hay chia rẽ khi bị tấn công.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những chiến sĩ dũng cảm đang làm rất tốt công việc của mình trong thời điểm đất nước chúng ta đang chịu áp lực và bị tấn công" - nữ phát thanh viên đọc thông điệp của ông Mojtaba Khamenei.

Thông điệp của tân lãnh tụ tối cao Iran nói rằng lực lượng kháng chiến ở Yemen "cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ", và các nhóm vũ trang ở Iraq cũng "muốn giúp đỡ" Iran.

Ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi có thông báo về việc ông được bổ nhiệm vào cương vị cao nhất của đất nước. Một nguồn tin am hiểu tình hình nói với đài CNN rằng lãnh tụ tối cao bị gãy xương bàn chân và chịu một số chấn thương nhẹ khác.

Đại sứ Iran tại Cyprus, ông Alireza Salarian, nói với tờ The Guardian hôm 11-3 rằng ông Mojtaba Khamenei bị thương trong chính cuộc không kích đã khiến cha ông, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, cùng 5 thành viên khác trong gia đình thiệt mạng.

Phát biểu của tân Lãnh tụ Tối cao Iran được đưa ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông tiếp tục chìm trong các cuộc không kích qua lại giữa liên quân Mỹ-Israel với Iran.

Bộ Quốc phòng Qatar ngày 12-3 cho biết quân đội nước này đã đánh chặn một cuộc tấn công tên lửa mới nhắm vào Qatar.

Cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công một địa điểm mà Tel Aviv cho là có vai trò quan trọng đối với kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran trong các đợt không kích nhằm vào Iran những ngày gần đây.

Viết trên mạng xã hội X, quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công địa điểm Taleghan, một cơ sở thuộc tổ hợp quân sự Parchin cách Tehran khoảng 30 km về phía đông nam. Theo Israel, cơ sở này được Iran sử dụng “để phát triển các năng lực then chốt trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân”.

Địa điểm này từng bị Israel tấn công trong các đợt không kích trước đó vào tháng 10-2024. Quân đội Israel nói rằng Iran gần đây đã bắt đầu khôi phục lại cơ sở này.

Thiệt hại tại Iran sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: WANA

Mỹ “chưa sẵn sàng” hộ tống tàu qua eo biển Hormuz

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright hôm 12-3 nói rằng Hải quân Mỹ hiện chưa thể hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, dù ông cho rằng khả năng này có thể được triển khai vào cuối tháng này, theo CNN.

“Kế hoạch đó sẽ sớm diễn ra, nhưng hiện tại chưa thể. Chúng tôi đơn giản là chưa sẵn sàng” - ông Wright nói với đài CNBC.

Ông Wright giải thích rằng các nguồn lực quân sự của Mỹ hiện đang tập trung vào những nhiệm vụ khác trong bối cảnh chiến sự với Iran.

“Toàn bộ lực lượng quân sự của chúng tôi hiện nay đang tập trung vào việc phá hủy năng lực tấn công của Iran cũng như ngành công nghiệp sản xuất cung cấp cho các năng lực tấn công đó” - ông nói thêm.

Khi được hỏi liệu Hải quân có thể bắt đầu hộ tống tàu qua eo biển vào cuối tháng hay không, ông Wright cho biết khả năng này là khá cao. “Tôi nghĩ là có. Tôi cho rằng điều đó rất có khả năng xảy ra” - theo vị bộ trưởng.

Ông Wright cũng cho biết công tác chuẩn bị đã được tiến hành, nói rằng “đó chính là điều mà quân đội đang thực hiện”.

Nga nhấn mạnh quyền tự vệ của Iran

Ngày 12-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova nói rằng Iran có quyền tự vệ như các quốc gia khác, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi cho rằng cần tái khẳng định quyền tự vệ của Iran, cũng như của mọi quốc gia khác, theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Chúng tôi coi các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng tại Iran, các quốc gia Ả Rập láng giềng cũng như những nơi khác là điều không thể chấp nhận. Chúng tôi kêu gọi Mỹ và Israel chấm dứt hành động gây hấn và quay trở lại bàn đàm phán” - bà Zakharova nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng điều quan trọng là tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột hiện nay tại Trung Đông phải thể hiện sự tỉnh táo và kiềm chế, từ bỏ các tiêu chuẩn kép và quay trở lại “những nỗ lực nhằm sớm chấm dứt đối đầu trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị”.

“Nga sẽ tiếp tục thực hiện các bước nhằm nhanh chóng chấm dứt sự leo thang tại Trung Đông và giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình. Chúng tôi dự định tiếp tục thúc đẩy sáng kiến của Nga về an ninh chung và không thể tách rời tại khu vực Vịnh, bảo đảm lợi ích của tất cả các quốc gia trong khu vực được tôn trọng” - bà Zakharova nói thêm.