Chiến sự Trung Đông: Ông Netanyahu lên tiếng sau thông điệp của tân Lãnh tụ Tối cao Iran; Tehran tấn công Hạm đội 5 Hải quân Mỹ 13/03/2026 06:36

(PLO)- Toàn cảnh thông điệp đầu tiên của tân Lãnh tụ Tối cao Iran; ông Netanyahu lên tiếng về thông điệp của ông Mojtaba Khamenei; Israel không kích khắp Lebanon, Iran tung đòn vào Hạm đội 5 Hải quân Mỹ.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Toàn cảnh thông điệp đầu tiên của của tân Lãnh tụ Tối cao Iran

Iran ngày 12-3 công bố thông điệp đầu tiên của tân Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei kể từ khi ông được bổ nhiệm vị trí này, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã. Thông điệp được một nữ phát thanh viên đọc trên kênh truyền hình nhà nước Iran IRINN bên cạnh hình ảnh của ông Mojtaba Khamenei.

Trong thông điệp, ông Mojtaba Khamenei tưởng niệm các quan chức và chỉ huy đã thiệt mạng trong chiến sự, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết và tái khẳng định lập trường tiếp tục “kháng cự”.

Người dân tuyên thệ trung thành với tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại Quảng trường Enghelab Square ở thủ đô Tehran ngày 9-3. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đề cập tới xung đột với Mỹ và Israel, thông điệp của Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định Tehran sẽ tiếp tục duy trì năng lực phòng thủ quân sự. Thông điệp cũng nhấn mạnh việc giữ “đòn bẩy” đối với eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Thông điệp của ông Mojtaba Khamenei cảnh báo khả năng mở thêm các mặt trận mới nhằm vào những khu vực mà đối thủ được cho là dễ bị tổn thương.

Thông điệp đồng thời cảm ơn sự ủng hộ từ các lực lượng đồng minh của Iran trong khu vực, bao gồm phong trào Hezbollah tại Lebanon, lực lượng Houthis tại Yemen và các nhóm vũ trang tại Iraq mà Tehran gọi là “lực lượng kháng chiến”.

Đối với các quốc gia láng giềng, thông điệp của lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo rằng những nước đang cho phép đặt căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ có thể trở thành mục tiêu tấn công. Thông điệp kêu gọi các nước này đóng cửa các căn cứ đó và tạo khoảng cách với Washington.

Tuy vậy, thông điệp của ông Mojtaba Khamenei cũng khẳng định Iran mong muốn duy trì quan hệ “tốt đẹp và thân thiện” với toàn bộ 15 quốc gia láng giềng, nhấn mạnh Tehran vẫn ưu tiên quan hệ khu vực ổn định bất chấp căng thẳng hiện nay.

Ông Netanyahu lên tiếng về thông điệp của tân Lãnh tụ Tối cao Iran

Ngày 12-3, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói rằng ông Mojtaba Khamenei “không thể xuất hiện trước công chúng”, chỉ vài giờ sau khi Tehran công bố điều được cho là tuyên bố công khai đầu tiên của ông, đài CNN đưa tin.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó cùng ngày, ông Netanyahu nói rằng Israel đã hạ sát cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, và nhân vật “Mojtaba Khamenei cũng không thể xuất hiện trước công chúng”.

Khi được hỏi về số phận của ông Mojtaba Khamenei, ông Netanyahu từ chối tiết lộ liệu Israel có kế hoạch tấn công ông hay không.

“Tôi sẽ không cung cấp cho các bạn báo cáo chi tiết về những gì chúng tôi đang lên kế hoạch và sẽ làm” - ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel cho biết quân đội nước này đã “giáng đòn nặng nề” vào Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran, làm suy giảm đáng kể năng lực của họ, nhưng nhấn mạnh Israel “cam kết hoàn tất nhiệm vụ này”. Ông cũng cho biết Israel đã tấn công các nhà khoa học hạt nhân Iran, tương tự các đòn đánh đã thực hiện năm ngoái.

Một trong các lực lượng ủy nhiệm đó là lực lượng Hezbollah, nhóm mà Israel nói đang nhắm mục tiêu trong các cuộc không kích tại Lebanon. Israel cũng đang cân nhắc khả năng mở chiến dịch trên bộ ở miền nam Lebanon.

Khi được hỏi liệu Israel có ý định kiểm soát lãnh thổ tại Lebanon hay không, ông Netanyahu nói ông đã kêu gọi chính phủ Lebanon thực hiện cam kết giải giáp Hezbollah.

“Nếu họ không làm như vậy, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện bằng những phương thức của riêng mình. Dù là trên bộ hay bằng các biện pháp khác - tôi sẽ không nêu cụ thể ở đây - nhưng tôi có thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ buộc Hezbollah phải trả giá rất đắt” - ông Netanyahu nói.

Iran khẳng định không đóng cửa eo biển Hormuz

Ngày 12-3, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani khẳng định Tehran sẽ không đóng cửa eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau khi Iran công bố thông điệp của lãnh tụ tối cao mới của Iran tuyên bố tuyến đường thủy chiến lược này sẽ tiếp tục bị phong tỏa như một “công cụ gây sức ép”.

“Chúng tôi sẽ không đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng việc bảo vệ hòa bình và an ninh tại tuyến đường thủy này là quyền vốn có của chúng tôi”- ông Iravani nói với các phóng viên tại trụ sở Liên Hợp Quốc, các hãng France 24, CNN cùng đưa tin.

Ông nhấn mạnh Iran vẫn cam kết bảo đảm quyền tự do hàng hải, đồng thời đổ lỗi cho Mỹ về tình hình căng thẳng hiện nay tại khu vực eo biển.

“Tình hình hiện tại trong khu vực, bao gồm cả eo biển Hormuz, không phải là kết quả từ việc Iran thực thi hợp pháp quyền tự vệ của mình. Ngược lại, đó là hệ quả trực tiếp từ các hành động gây bất ổn của Mỹ khi phát động hành động gây hấn nhằm vào Iran và làm suy yếu an ninh khu vực” - ông nói thêm.

Israel không kích khắp Lebanon, Iran tung đòn vào Hạm đội 5

Tối 12-3, quân đội Israel tiến hành các cuộc không kích vào nhiều địa điểm tại Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng quân sự trong khu vực tiếp tục leo thang.

Theo các nguồn tin tại Lebanon, Israel đã mở bốn đợt không kích nhằm vào các thị trấn Qouzah, Qounine, Haris và Hadatha ở miền nam nước này.

Phía Tel Aviv xác nhận, cho biết rằng các mục tiêu bị Không quân Israel tấn công bao gồm một số trung tâm chỉ huy, nơi các thành viên Hezbollah được cho là đã “lên kế hoạch và triển khai các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Israel và công dân Israel”.

Đám cháy dữ dội sau một cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà ở khu Bashoura (thủ đô Beirut của Lebanon) ngày 12-3. Ảnh: Wael Hamzeh/EPA

Cùng thời điểm, lực lượng Hezbollah phóng loạt rocket về phía khu vực Upper Galilee ở miền bắc Israel. Các phóng viên tại hiện trường cũng cho biết không quân Israel đã tấn công thị trấn Ansar thuộc quận Nabatieh ở miền nam Lebanon.

. Cũng trong tối cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo Không quân Israel đã triển khai một làn sóng không kích “quy mô lớn” mới nhằm vào Tehran. Theo IDF, các mục tiêu là những cơ sở hạ tầng thuộc chính quyền Iran.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về quy mô đòn tấn công cũng như thiệt hại tại Iran.

. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tiến hành làn sóng tấn công thứ 43, nhắm vào các vị trí quân sự của Mỹ và các mục tiêu tại Israel, bao gồm trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Mina Salman (Bahrain), cùng các mục tiêu ở Tel Aviv và Eilat.

Theo tuyên bố của IRGC, các cuộc tấn công được thực hiện bằng sự kết hợp giữa tên lửa đạn đạo dẫn đường chính xác và máy bay không người lái (UAV) tấn công, gồm tên lửa đạn đạo hạng nặng Khorramshahr mang đầu đạn kép và đa đầu đạn, tên lửa Emad và tên lửa Kheibar-Shekan với đầu đạn một tấn.