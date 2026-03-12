Lá phiếu - niềm tin cho ngày hội toàn dân vào 15-3 12/03/2026 10:00

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng. Đây là sự kiện chính trị sâu rộng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, là dịp để củng cố niềm tin xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Khi không gian mạng và các nền tảng truyền thông số trở thành môi trường tiếp nhận thông tin quan trọng, cử tri có nhiều nguồn thông tin hơn về ứng cử viên. Việc tìm hiểu kỹ thông tin, lý lịch, chương trình hành động và biểu hiện thực tế trong đời sống của các ứng cử viên là nội dung quan trọng, căn bản để cử tri bỏ phiếu, trao trọn niềm tin. Việc này giúp cử tri bầu ra những người có tâm, có tài, hết lòng phục vụ nhân dân.

Xã Cần Giờ, TP.HCM đang gấp rút chuẩn bị các khâu cuối cho công tác bầu cử. Ảnh: Diễm Phượng

Những người theo dõi hoạt động nghị trường lâu năm thường đúc kết “nhất Ngoạn, nhì Trân, tam Lân, tứ Quốc” để nói về 4 ĐBQH có nhiều phát biểu thẳng thắn và tâm huyết tại nghị trường.

“Nhất Ngoạn” là ông Đỗ Trọng Ngoạn (ĐBQH, Đoàn ĐB tỉnh Bắc Giang). Ông Ngoạn nổi tiếng với 5 lần chất vấn Thủ tướng (2 lần chất vấn trực tiếp tại nghị trường và 3 lần khác bằng văn bản) liên quan đến vấn đề phòng, chống tham nhũng. “Nhì Trân” là ĐBQH Nguyễn Ngọc Trân (Đoàn ĐB tỉnh An Giang). Ông Trân thường xuyên có những phản biện khoa học sắc bén về các dự án kinh tế - xã hội. “Tam Lân” là ĐBQH Nguyễn Lân Dũng (Đoàn ĐB tỉnh Đắk Nông). Ông Dũng được biết đến là người “nói tiếng nói của dân”, đưa “hơi thở” của cuộc sống vào nghị trường rất chi là thời sự. “Tứ Quốc” là ĐBQH Dương Trung Quốc (Đoàn ĐB tỉnh Đồng Nai). Ông Quốc gây ấn tượng bằng phong thái điềm tĩnh cùng những phát biểu, phản biện sâu sắc về các vấn đề giáo dục, khoa học tại Quốc hội.

Đại biểu dân cử có vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định rõ trong pháp luật. Để thực hiện vai trò của mình, đại biểu dân cử có ba việc quan trọng là nghe, nói và biểu quyết. Việc nghe rất khó kiểm tra bởi nhân dân không thể biết được đại biểu nào đang nghe một cách chú tâm, đại biểu nào chưa thật sự toàn ý. Cái dễ thấy nhất vẫn là nói, tức là phát biểu trước nghị trường. Và như trên đã đề cập, có nhiều ĐB đã nói, đã chất vấn tại nghị trường khiến người dân nghe “rất sướng cái lỗ tai”, bởi những điều họ nói rất đúng, rất trúng với những vấn đề mà cử tri cả nước quan tâm.

Tuy vậy, những ĐBQH ít nói không hẳn là những ĐB không toàn tâm toàn ý. Bởi tuy họ không hoặc ít phát biểu nhưng vào những thời khắc quan trọng nhất của hoạt động nghị trường, họ lại thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm dân cử của mình thông qua việc bấm nút đồng ý hay bấm nút không đồng ý để thông qua hoặc không thông qua một quyết sách, một dự luật liên quan đến quốc kế dân sinh. Điển hình của việc này là vào tháng 6-2018, đã có 423/432 ĐBQH tán thành lùi thời gian thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (còn gọi là Luật Đặc khu). Trước đó, các ĐB đã nêu nhiều ý kiến tâm huyết, bày tỏ sự băn khoăn nếu thông qua dự luật còn có nhiều vấn đề mới mẻ, phức tạp, chưa có tiền lệ này…

Để tìm được những đại biểu dân cử “có tâm, có tầm”, cử tri có thể tìm hiểu chương trình hành động của các ứng cử viên thông qua tiếp xúc cử tri trong vận động bầu cử. Có thể nói, vận động bầu cử là một khâu quan trọng trong quy trình bầu cử, bảo đảm để cử tri thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua việc tìm hiểu, đánh giá và lựa chọn người đại diện xứng đáng vào cơ quan dân cử. Vận động bầu cử giúp cử tri hiểu rõ hơn về năng lực, trình độ, tư tưởng và chương trình hành động của từng người ứng cử. Từ đó, cử tri có cơ sở để cân nhắc, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ tài, đủ đức vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thời gian qua, công tác tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên ĐBQH và ĐB HĐND diễn ra liên tục, sôi nổi, thể hiện một dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng của đất nước. Tuần này tiếp tục là cao điểm để các ứng cử viên tiếp tục “tiếp thị” hình ảnh, khả năng, tài - đức của mình thông qua chương trình hành động. Đây là cơ hội tuyệt vời để cử tri cả nước có đầy đủ thông tin nhằm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình thông qua lá phiếu bỏ quan trọng vào Chủ Nhật này, 15-3-2026.