Xây dựng nghị định mới về hoạt động giám định tư pháp 11/03/2026 19:27

Ngày 11-3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã chủ trì cuộc họp Tổ soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi cho biết Luật Giám định tư pháp sẽ có hiệu lực từ ngày 1-5-2026. Bộ Tư pháp được giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật.

Thứ trưởng đề nghị các đại biểu cho ý kiến tập trung vào một số nội dung sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Giám định tư pháp năm 2012 như: các quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; công nhận người, tổ chức giám định theo vụ việc; tổ chức và hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp…

Trình bày tóm tắt về dự thảo Nghị định, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Lê Xuân Hồng cho biết, dự thảo Nghị định gồm 7 chương, 51 điều, quy định về các nội dung như: giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc; tổ chức giám định tư pháp; trình tự, thủ tục giám định tư pháp; chi phí, chế độ, chính sách đối với hoạt động giám định; quản lý nhà nước về giám định tư pháp và các điều khoản thi hành.

Về nội dung, dự thảo kế thừa và sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Giám định tư pháp năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tập trung vào các nội dung: trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; công nhận và hủy bỏ công nhận người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; tổ chức và hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp trong các lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự; quy định về văn phòng giám định tư pháp và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung một số quy định mới: hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm lại giám định viên tư pháp; quy định về dịch vụ giám định ngoài tố tụng của tổ chức giám định tư pháp công lập; việc giao nhận, quản lý đối tượng giám định pháp y, pháp y tâm thần; nguyên tắc hoạt động của Hội đồng giám định tư pháp; quy định về chi phí giám định và các chế độ, chính sách đối với người làm công tác giám định tư pháp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Tạ Việt Cường, Phó Cục trưởng Cục C09 đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp nhằm bảo đảm kết luận giám định tuân thủ quy chuẩn, quy trình chuyên môn và bảo đảm chất lượng, do kết luận giám định có giá trị chứng cứ trong tố tụng.

Đồng thời, ông Cường đề nghị rà soát một số quy định của dự thảo Nghị định để bảo đảm thống nhất với các văn bản pháp luật liên quan; bổ sung quy định về việc thu chi phí giám định đối với các tổ chức giám định không phải đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện giám định theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, cần làm rõ quy định về giá dịch vụ giám định ngoài tố tụng, chế độ phụ cấp đối với người làm giám định trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần; tăng cường quy định về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và quản lý, giám sát hoạt động giám định…

Tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, Cục Bổ trợ tư pháp cho biết sẽ nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định, dự kiến trình thẩm định trước ngày 25-3 và trình Chính phủ để Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-5.