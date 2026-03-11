Lời khai của các cựu lãnh đạo vụ cấp khống hơn 16.000 chứng chỉ đào tạo lái xe 11/03/2026 15:05

(PLO)- Các bị cáo là giám đốc các trung tâm khai rằng đề ra chủ trương cấp chứng chỉ đào tạo lái xe thông thoáng để thu hút học viên.

Ngày 11-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 30 bị cáo trong vụ án xảy ra tại 5 trung tâm đào tạo, quản lý, sát hạch và cấp chứng chỉ lái xe, gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải (GTVT); Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An; Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe và Trung tâm Đào tạo lái xe.

Phiên toà tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo thuộc các trung tâm đào tạo lái xe và các bị cáo là cựu hiệu trưởng Trường Cao đẳng Vận tải Trung ương III.

Cáo trạng xác định bị cáo Vũ Đức Thiệu (cựu hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III) đã ký các Quyết định 117 và 118 về việc thành lập và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng (Trung tâm ứng dụng).

Bị cáo Hồ Văn Búp cựu giám đốc Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT cùng các bị cáo khác tại phiên toà. Ảnh: XD

Tuy nhiên, sau đó bị cáo Thiệu tiếp tục ký Quyết định số 26/QĐ giao nhiệm vụ Trung tâm này được tổ chức đào tạo lái xe ô tô; Đào tạo, sát hạch lái xe hạng A1 và Quyết định số 107/QĐCĐGTVTTWIII quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm UDKHCN được “đào tạo lái xe ô tô, đào tạo và sát hạch lái xe mô tô hạng A1, A2".

Tại tòa, bị cáo Thiệu khai nhận lý do Trung tâm Ứng dụng chưa có giấy phép đào tạo lái xe vì trung tâm chưa đủ cơ sở vật chất, nên nếu muốn trung tâm có giấy phép riêng thì nhà trường phải chuyển cơ sở vật chất cho trung tâm. Do đó, bị cáo không muốn xin giấy phép độc lập cho Trung tâm, vì như vậy sẽ mất thời gian của nhà trường, nên đã ủy quyền giấy phép mà Sở cấp cho trường để Trung tâm sử dụng.

Bị cáo này cũng cho biết có đoàn thanh tra của Bộ vào kiểm tra nhưng không có ý kiến về vấn đề này. Ngoài ra, trường cũng thành lập đoàn kiểm tra với trưởng đoàn là trưởng phòng tổ chức hoặc phó hiệu trưởng…

"Trong 5 cơ sở thì có 4 Trung tâm đã có giấy phép đào tạo lái xe, duy chỉ có Trung tâm Ứng dụng là chưa được cấp giấy phép nên bị cáo mới ban hành quyết định uỷ quyền để Trung tâm này được phép đào tạo chứng chỉ lái xe để có kinh phí hoạt động và trả lương cho người lao động" - bị cáo Thiệu trình bày.

Cũng tại phần xét hỏi, đại diện VKSND TP.HCM khẳng định, nếu theo đúng quy định thì Trung tâm Ứng dụng phải xin phép để được đào tạo lái xe, phải được cấp phép bởi Sở GTVT và Sở LĐ-TB&XH. Bị cáo Thiệu biết Trung tâm không đủ điều kiện để được cấp phép đào tạo lái xe nhưng bị cáo đã ủy quyền cho Trung tâm được phép đào tạo lái xe.

Theo đại diện VKS, bị cáo phải nhận thức kể cả có ủy quyền thì vẫn phải xin phép để được cấp phép theo đúng quy định.

Đối với các bị cáo là giám đốc của 5 trung tâm, tại toà các bị cáo này khai chủ trương không tổ chức học tập trung, không đào tạo thực hành đầy đủ, nhưng vẫn cho học viên dự thi và cấp chứng chỉ là đã có từ những người giám đốc trước đó.

Khai về lý do thực hiện đào tạo và cấp chứng chỉ "khống", các bị cáo này cho rằng do áp lực về tài chính, cạnh tranh với các trung tâm đào tạo lái xe khác nên tính toán đưa ra chủ trương như vậy để thu hút học viên đăng ký.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục phần xét hỏi.