Truy sát người đến đòi nợ, 1 thanh niên lãnh 13 năm tù 10/03/2026 14:39

(PLO)- Chỉ vì mâu thuẫn khi người đàn ông đến đòi nợ 700.000 đồng mà mẹ vay trước đó, một thanh niên ở Tây Ninh đã cầm dao truy sát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 10-3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thành Nhân (24 tuổi, quê quán An Giang) về tội giết người, tuyên phạt bị cáo 13 năm tù và buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 200 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vụ án xuất phát từ mâu thuẫn khi một người đàn ông đến nhà mẹ của Nhân để đòi nợ khoản tiền 700.000 đồng đã cho vay trước đó. Tuy nhiên, thay vì giải quyết sự việc một cách bình tĩnh, Nhân đã có hành vi bộc phát, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Nhân từ 16 đến 18 năm tù. Ảnh: HUỲNH DU

Trước đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 16 đến 18 năm tù. Trong lời nói sau cùng tại tòa, Nhân gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc cha mẹ già.

HĐXX nhận định, dù phía bị hại có một phần lỗi nhưng nguyên nhân chính dẫn đến vụ án là hành vi mang tính côn đồ của bị cáo. Chỉ vì chuyện không liên quan trực tiếp đến mình, Nhân đã tước đoạt mạng sống của người khác. Sau phiên xử, đại diện gia đình bị hại cho rằng mức án 13 năm tù là quá nhẹ nên cho biết sẽ kháng cáo.

Theo cáo trạng, vào tối 25-8-2024, ông P.T.N nhờ chị ruột đến nhà mẹ của Nhân ở xã Hậu Nghĩa để lấy lại số tiền 700.000 đồng đã cho vay trước đó. Khi người này đến, Nhân nói rằng ai cho mượn thì tự đến lấy, đồng thời yêu cầu mẹ gọi điện cho ông N đến nói chuyện.

Sau đó, ông N đến nhà và mẹ của Nhân chủ động đưa lại số tiền đã vay. Tuy nhiên, Nhân bất ngờ cầm dao lớn tiếng hỏi “thiếu tiền gì? Mẹ tôi thiếu tiền gì?” rồi đuổi đánh ông N. Bị truy đuổi, ông N lên xe bỏ chạy nhưng nói “mày chờ đó đi, đợi tao năm phút”, sau đó về nhà lấy dao quay lại tìm Nhân.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nhân 13 năm tù tội giết người. Ảnh: HUỲNH DU

Dù người thân can ngăn, hai bên vẫn xô xát, Nhân dùng dao chém hai nhát trúng người ông N. Sau đó cả hai vứt hung khí, vật lộn và té xuống bờ kênh.

Sau khi gây án, Nhân đến cơ quan công an tự thú. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày hôm sau thì tử vong do vết thương quá nặng.