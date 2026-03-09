Truy tố 79 bị can trong đường dây mua bán ma túy, 'bay lắc' trong chung cư, trụ sở công ty 09/03/2026 16:37

(PLO)- 79 bị can đồng phạm bị truy tố về một hoặc các tội danh: mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm…

Ngày 9-3, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 79 bị can trong đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm do Ngô Văn Minh và đồng phạm thực hiện.

VKSND TP.HCM truy tố bị can Ngô Văn Minh (30 tuổi) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

78 bị can còn lại bị truy tố về một hoặc các tội danh: mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm…

Theo cáo trạng, chiều 19-11-2024, tại quận 12 (cũ), TP.HCM, cơ quan chức chức năng phát hiện TVĐ (tài xế taxi) đang giao một thùng giấy chứa gần 3 kg ma túy dạng Methamphetamine và hơn 5 kg Ketamine cho Nguyễn Thái Bảo.

Quá trình điều tra xác định, tài xế Đ khai chỉ là người giao hàng theo đơn được chỉ định trên ứng dụng và không biết bên trong gói hàng có ma túy.

Mở rộng điều tra, xác định, Ngô Văn Minh và đồng phạm đã thành lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào tháng 8-2024, Ngô Văn Minh được người tên Trường (không rõ lai lịch) thuê nhận, phân lẻ và giao ma túy cho người mua, tiền công 2-3 triệu đồng/1 lần giao ma túy. Minh thuê Lý Đạt Thắng phụ giúp Minh.

Trong đó, riêng ngày 19-11-2024, Minh đã làm theo chỉ đạo của Trường nhận 2 thùng ma túy các loại như Methamphetamine, Ketamine, MDMA... được ngụy trang bằng các đơn hàng hoặc trong hộp yến.

Minh đã cùng Thắng giao ma túy cho 6 người mua hàng trên địa bàn TP.HCM. Sau khi giao hàng xong, cả hai bị can ngồi uống cà phê tại quán thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Cáo trạng xác định, bị can Ngô Văn Minh và đồng phạm phải chịu trách nhiệm đối với hơn 24 kg ma túy các loại nêu trên.

Cáo trạng cũng xác định, các bị can còn lại trong vụ án đã thuê chung cư, nhà nguyên căn, trụ sở công ty... để làm nơi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đơn cử, vào tháng 9-2024, bị can Lê Phát Tài thuê một căn nhà tại Tân Phú (cũ), TP.HCM làm trụ sở công ty và rủ Đặng Thị Thu Ngân (bạn gái của Tài) đến ở chung.

Tài đã cho bị can Nguyễn Thanh Tấn thuê lại 1 phòng để làm trụ sở công ty.

Lúc 14 giờ ngày 14-11-2024, khi Ngân đang ở trong phòng ngủ thì Tấn cùng Thái Mập (không rõ lai lịch) đến rủ Ngân sử dụng ma túy. Ngân liền nói phải chờ đến khi Tài về.

Riêng ngày 17-11-2024, nhóm này đã tụ tập đến 8 người tại trụ sở công ty để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.