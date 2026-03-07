Tá hỏa khi nhặt được 24 bánh nghi ma túy trôi vào bãi biển Kê Gà 07/03/2026 09:58

(PLO)- Một người lượm ve chai vừa nhặt được 24 bánh nghi là ma túy trôi vào bãi biển Kê Gà.

Ngày 7-3, Công an xã Tân Thành (tỉnh Lâm Đồng) đã có báo cáo nhanh liên quan việc người dân phát hiện 24 bánh nghi là ma túy trôi dạt vào bãi biển Kê Gà, xã Tân Thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 6-3, Công an xã Tân Thành nhận tin báo của ông L.H.T. (65 tuổi), người làm nghề nhặt ve chai nhặt được một bao nylon màu xám trôi dạt từ biển vào bờ.

Số tang vật nghi là ma túy, ông T nhặt được tại bãi biển Kê Gà.

Khi mang chiếc bao về nhà mở ra kiểm tra, ông T. phát hiện bên trong có 24 bánh dạng hình hộp chữ nhật, được bọc kín bằng lớp bao màu đen và buộc chặt thành một khối bằng dây dù.

Mỗi bánh có kích thước khoảng 20 cm x 10 cm x 5 cm, nặng khoảng 1,2 kg. Một số bánh bị vỡ, lộ ra bột tinh thể màu trắng, nghi là chất ma túy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Thành đã nhanh chóng tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường, lập biên bản tiếp nhận sự việc, ghi lời khai những người liên quan. Đồng thời triển khai lực lượng rà soát toàn bộ khu vực ven biển thuộc địa bàn xã nhằm phát hiện thêm các vật thể lạ có thể trôi dạt vào bờ.

Bãi biển Kê Gà.

Song song đó, công an địa phương cũng xây dựng kế hoạch tuần tra dọc tuyến biển, nắm tình hình địa bàn và truy xét các đối tượng nghi vấn liên quan đến số tang vật nói trên.

Việc phát hiện các gói nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển không phải là lần đầu xảy ra tại khu vực này.

Công an có mặt tại nhà ông T.

Trước đó, vào tháng 2-2024, một người dân đã mang đến Đồn Biên phòng Tân Thành giao nộp một gói nylon màu trắng xanh, dạng túi trà, kích thước khoảng 30 x 10 x 7 cm, được hàn kín hai đầu.

Trên bao bì có ghi số 168 cùng dòng chữ “Quan Âm Vương – GUAN YUN WANG, trà ngon cổ điển do Trung Quốc tinh chế”, bên ngoài in hình ấm trà và ly trà màu nâu đỏ. Tuy nhiên, bên trong gói lại chứa những hạt tinh thể màu trắng.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định tang vật này là ketamine, với khối lượng 999,51 gram.

"Gói trà" người dân Tân Thành từng nhặt được trước đây.

Xa hơn, cuối tháng 12-2021, người dân tại bãi biển thôn Triều Dương, huyện đảo Phú Quý (nay là đặc khu Phú Quý) cũng phát hiện một bao tải trắng trôi dạt cách bờ khoảng 15 m.

Bên trong bao có 20 gói nylon màu trắng xanh giống túi trà. Ban đầu tưởng là trà, một người dân đã lấy ra định pha uống nhưng tá hỏa phát hiện bên trong là tinh thể rắn màu trắng.

Nghi ngờ là ma túy, người dân đã nhanh chóng mang toàn bộ tang vật đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý để giao nộp. Tổng khối lượng tang vật khi đó gần 20 kg.

Trước thực tế nhiều gói hàng nghi ma túy vô chủ trôi dạt vào bờ biển, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân ven biển và ngư dân tuyệt đối không tự ý mở hoặc cất giữ các vật thể lạ.

Những bao nylon, thùng xốp hoặc gói hàng trôi dạt trên biển có thể liên quan đến các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, bị thất lạc hoặc bị các đối tượng vứt bỏ trong quá trình vận chuyển.

Công an lập biên bản kiểm đếm tang vật nghi là ma túy.

Do đó, khi phát hiện các vật thể nghi vấn, người dân cần nhanh chóng báo cho lực lượng công an hoặc biên phòng gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định.

Lực lượng công an cũng đang tăng cường tuần tra dọc tuyến biển, theo dõi các dấu hiệu bất thường và tiếp tục rà soát khu vực bờ biển Kê Gà để phát hiện thêm tang vật hoặc manh mối liên quan.