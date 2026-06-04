Dính bẫy góp vốn tặng vàng, hàng trăm nhà đầu tư bị lừa đảo 04/06/2026 18:00

(PLO)- Bị cáo Nam kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn từ 100 triệu đồng trở lên để nhận mức thưởng, tặng vàng tương đương 0,5 chỉ sau đó chiếm đoạt...

Ngày 4-6, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Nam tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, vào tháng 12-2020, bị cáo Hoàng Nam thành lập Công ty Cổ phần công nghệ giải pháp tài chính (sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS, gọi tắt là Công ty PFS) và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Bị cáo kêu gọi góp vốn tặng vàng để chiếm đoạt tiền của bị hại. Ảnh minh họa

Quá trình kinh doanh, Hoàng Nam sử dụng pháp nhân Công ty PFS tổ chức các cuộc hội thảo, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn vào công ty, hứa hẹn sử dụng tiền của nhà đầu tư để cho các tổ chức, cá nhân vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả lãi cho nhà đầu tư với mức từ 1,5% đến 6%/tháng trên số tiền góp vốn.

Theo thỏa thuận, khi hết hạn hợp đồng, bị cáo cam kết trả nhà đầu tư cả tiền gốc và tiền lãi, kêu gọi các nhà đầu tư nộp từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được công ty trả thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.

Để huy động vốn của các nhà đầu tư, bị cáo thành lập khối đầu tư và khối kinh doanh, phân công người phụ trách khối đầu tư, có nhiệm vụ huy động vốn của các nhà đầu tư.

Các trưởng nhóm sẽ đi kêu gọi đầu tư và giới thiệu các nhà đầu tư vào nhóm. Để các nhân viên trong khối này hoạt động hiệu quả, Nam chi trả hoa hồng cho các nhân viên khi họ kêu gọi được thêm các nhà đầu tư mới.

Đối với khối kinh doanh, Nam cũng phân công người phụ trách, có nhiệm vụ huy động góp vốn, đi tìm các đối tác vay tiền, cầm cố tài sản.

Nếu nhà đầu tư không có tiền nhưng có tài sản thế chấp ngân hàng, khối kinh doanh sẽ hỗ trợ, liên hệ với ngân hàng làm thủ tục cho các nhà đầu tư này thế chấp tài sản vay tiền đầu tư vào công ty của bị cáo Nam. Nam dùng tiền của các nhà đầu tư chi trả cho các khoản chi phí để làm thủ tục thẩm định, thế chấp vay tiền.

Do tin tưởng thông tin Hoàng Nam giới thiệu là thật, các nhà đầu tư đã chuyển tiền vào số tài khoản của Công ty PFS.

Sau khi nhận được tiền của các nhà đầu tư, Hoàng Nam không sử dụng kinh doanh cho vay như đã hứa hẹn mà sử dụng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng, trả nợ cá nhân và chi tiêu hết.

Tính đến tháng 5-2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền so với số tiền đầu tư ban đầu là hơn 265 tỉ đồng, hiện có 206 nhà đầu tư yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 112 tỉ đồng. Đến nay bị cáo không có khả năng chi trả, chưa bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Quá trình điều tra xác định, các nhân viên công ty, các trưởng nhóm huy động vốn của Công ty PFS không tham gia bàn bạc hay được hưởng lợi từ số tiền Hoàng Nam chiếm đoạt của các bị hại nên không có cơ sở quy kết các cá nhân này đồng phạm chiếm đoạt tài sản.

Đối với các bị hại, Cơ quan điều tra chưa ghi nhận được lời khai, khi có đơn yêu cầu bồi thường sẽ dành quyền khởi kiện đối với bị cáo Hoàng Nam trong vụ án dân sự khác.