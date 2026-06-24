Các cựu cán bộ Đồng Nai vụ cấp 2,5 ha đất công cho tư nhân được giảm án 24/06/2026 07:22

Ngày 23-6, HĐXX TAND thành phố Đồng Nai đã tuyên phạt mức án tù đối với 7 cựu cán bộ Đồng Nai trong vụ cấp 2,5 ha đất công cho tư nhân về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Nguyễn Văn Bế (cựu cán bộ địa chính xây dựng xã Bình Sơn), Bùi Văn Hồng (cựu cán bộ đo đạc), Trần Quốc Đạt (cựu Phó giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Long Thành), Nguyễn Quang Thảo (cựu cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Long Thành), Dương Thị Duyên (cựu chuyên viên Phòng TN&MT huyện Long Thành cũ), Nguyễn Hoàng Nghĩa (cựu Trưởng phòng TN&MT huyện Long Thành cũ).

Trong vụ án này bị Trần Quốc Tuấn (cựu Chủ tịch UBND xã Bình Sơn) không kháng cáo vì đã chấp hành xong phạt tù.

Sau khi xem xét đơn kháng cáo, các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định xử phạt các bị cáo mức án phạt giảm so với cấp sơ thẩm.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Văn Bế bị tuyên 3 năm 7 tháng 14 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam, đã chấp hành xong phạt tù), bị cáo Lê Quốc Đạt, Bùi Văn Hồng, Nguyễn Quang Thảo đều 2 năm tù, Dương Thị Duyên mức án 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hoàng Nghĩa 1 năm 2 tháng 26 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam, đã chấp hành xong phạt tù).

Các bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm TAND Khu vực 2 – Đồng Nai.

Theo cáo trạng, 2,5 ha đất cấp sổ cho bà Lê Thị Tho và bà Nguyễn Thị Loan (ngụ huyện Long Thành cũ) nằm trong khu đất 34,8 ha do UBND xã Bình Sơn đã giao cho Trường Trung học Lâm nghiệp số 2 để trồng rừng vào năm 1990.

Đến năm 2004, UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi một phần diện tích để thực hiện các dự án tại Cụm KCN Bình Sơn, phần còn lại 2,5 ha quy hoạch là đất giao thông và đất cây xanh nhưng không giao cho cơ quan chức năng nào quản lý. Phần đất bà Tho và bà Loan thấy bỏ hoang nên canh tác trồng cây mì nhiều năm.

Đến năm 2017, bà Tho và bà Loan kê khai xin được cấp sổ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, các bị cáo đã tham mưu UBND huyện Long Thành ký cấp giấy chứng nhận lần đầu cho bà Tho và bà Loan. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, giữa năm 2017, bà Tho và bà Loan đã sang nhượng hai thửa đất này với số tiền hơn 10 tỉ đồng.

Hành vi sai phạm trên của các bị cáo đã làm cho Nhà nước bị mất quyền quản lý, sử dụng đối với 2 thửa đất có tổng giá trị hơn 18 tỉ đồng. Đến nay hậu quả của vụ án đã được khắc phục.