Tuyên án 87 bị cáo vụ công ty thuê người làm 'chim mồi' để lừa bán đất 23/12/2025 14:35

Ngày 23-12, sau khi nghị án kéo dài, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, chủ Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phú) và 86 bị cáo khác trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 257 tỉ đồng của 169 người mua đất.

HĐXX tuyên án 87 bị cáo lừa bán đất.

Theo HĐXX, bị cáo Huỳnh Hữu Tường giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; các bị cáo còn lại tham gia giúp sức. Tường trực tiếp chỉ đạo việc lập và vận hành các sàn giao dịch, đưa ra chính sách tài chính hấp dẫn, sử dụng hình ảnh quảng bá sai sự thật để lôi kéo hàng trăm người tham gia.

Bị cáo lợi dụng lòng tin của khách hàng, tổ chức hệ thống đa tầng nhằm chiếm đoạt số tiền lớn, gây hậu quả nghiêm trọng. Do phạm tội có tổ chức, nhiều lần, Tường phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo xâm phạm trực tiếp tài sản hợp pháp của người dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự...

Bị cáo Huỳnh Hữu Tường bị tuyên phạt 18 năm tù. Ảnh: VŨ HỘI.

Quá trình điều tra và xét xử, phần lớn các bị cáo thừa nhận hành vi, tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính. Một số bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng; bị cáo nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ; là lao động tự do, nhận thức pháp luật còn hạn chế... nên được HĐXX xem xét khi lượng hình.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Hữu Tường 18 năm tù, Nguyễn Văn An 16 năm tù, Trần Thị Mỹ Hạnh 13 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo thuộc Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real, gồm: bị cáo Nguyễn Thanh Từng (Giám đốc) lãnh 12 năm tù; Dương Minh Đức (điều hành sàn) 11 năm tù; Nguyễn Ngọc Kim Ngân (Giám đốc sàn), Nguyễn Thị Bích Dân, Huỳnh Tuấn Anh, Thái Thái Tiểu Anh mỗi bị cáo 9 năm tù…, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo còn lại lãnh từ 1 năm 8 tháng tù đến 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo cùng phải nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 155 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn An, giám đốc Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phú bị tuyên phạt 16 năm tù. Ảnh: VŨ HỘI

Theo cáo trạng, vào năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc sau đó thuê Nguyễn Văn An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (trụ sở tại TP.HCM).

Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, các bị cáo cấp dưới của Tường tại Công ty Lộc Phúc và Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra các nhân viên còn nhận được từ lãnh đạo công ty gói dữ liệu có sẵn thông tin cá nhân, số điện thoại của khách hàng để nhân viên này lôi kéo. Khi khách hàng đến công ty thì lãnh đạo công ty để bố trí các người đóng vai khách hàng tiếp cận nói chuẩn bị đi tham dự sự kiện mua bán bất động sản vùng ven TP.HCM.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: VŨ HỘI

Không đợi cho khách hàng kịp đồng ý, các nhân viên và khách hàng giả sẽ cùng nhau tạo ra tình huống xô đẩy khách hàng lên ô tô 52 chỗ ngồi di chuyển về các “dự án ma” tại tỉnh Đồng Nai. Khi xe chạy các nhân viên công ty kéo rèm che hết các cửa sổ để khách hàng không biết được lộ trình di chuyển.

Tại “dự án ma”, những người đóng giả khách hàng cùng nhân viên của công ty sẽ thao túng tâm lý để khách hàng đặt cọc tiền mua đất. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khách hàng sẽ liên lạc lại với diễn viên đóng giả khách hàng để bán lại đất kiếm lời. Tuy nhiên lúc này nhiều số điện thoại không liên lạc được nữa hoặc bị từ chối không mua.

Dưới sự chỉ đạo của Huỳnh Hữu Tường, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2021 đến tháng 8-2023, với phương thức, thủ đoạn như trên, các nhân viên Công ty Vạn Phúc, Công ty Lộc Phúc, Công ty Green Link Real đã thực hiện 159 vụ lừa đảo và đã chiếm đoạt của 165 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỉ đồng.

Trong khi đó, định giá 73 thửa đất là gần 82 tỉ đồng và phía công ty đã trả cho các bị hại trong thời gian còn hoạt động và số tiền gia đình Tường khắc phục là hơn 15,5 tỉ đồng. Như vậy, số tiền các bị hại còn bị chiếm đoạt hơn 157 tỉ đồng.

Tại toà, các luật sư bào chữa cho rằng hành vi của các bị cáo không oan nhưng không cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà là tội lừa dối khách hàng, vì các bị cáo mua bán đất và những thửa đất này có thật, không phải đất “ảo”.

Ngoài ra, luật sư cũng cho rằng các bị cáo cấp dưới (phó giám đốc sàn, trưởng phòng, phó phòng, nhân viên công ty) chỉ làm việc và nhận tiền lương nên số tiền thu lợi bất chính quy kết cho các bị cáo là không đúng.

Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng hành vi của các bị cáo đã thỏa cấu thành của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo tự vẽ sơ đồ, đưa thông tin gian dối về dự án không có thật, thuê người đóng giả khách hàng… để tạo niềm tin cho khách hàng và thu tiền rồi chiếm đoạt tiền của bị hại. Các bị cáo khi thực hiện hành vi có tổ chức, có sự bàn bạc và lên kịch bản để cùng nhau lừa đảo tinh vi các bị hại.