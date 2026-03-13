Hầu tòa vì bán giấy công tác xã hội khống cho sinh viên 13/03/2026 14:06

(PLO)- Quá trình giữ chức vụ, hai bị cáo Võ Đông Hồ và Nguyễn Thanh Duy đã cấp giấy công tác xã hội khống để bán cho sinh viên.

Dự kiến ngày 17-3, TAND khu vực 10 - TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 3 bị cáo: Võ Đông Hồ (31 tuổi, cựu phó bí thư Đoàn phường 4, quận 5 cũ), Nguyễn Thanh Duy (cựu bí thư đoàn phường 1, quận 3 cũ) và Nguyễn Phương Thắng (lao động tự do, cùng ngụ TP.HCM) về tội giả mạo trong công tác.

Phiên xét xử do thẩm phán Nguyễn Xuân Dũng làm chủ tọa. Đại diện VKSND khu vực 10 - TP.HCM tham gia phiên toà kiểm sát viên Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Văn Đạt.

Theo cáo trạng, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (gọi tắt: Trường STU), địa chỉ: 180 Cao Lỗ phường Chánh Hưng, TP.HCM.

Theo quy định của Trường STU, để đủ điều kiện xét tốt nghiệp, sinh viên phải tích lũy số ngày tình nguyện, công tác xã hội (CTXH) trong toàn khóa học đối với hệ Đại học là 15 ngày và hệ Cao đẳng là 10 ngày.

Tháng 3-2022, qua rà soát Trường STU phát hiện hồ sơ sinh viên tham gia ngày CTXH có dấu hiệu bất thường như nội dung xác nhận tham gia ngày CTXH giống nhau, thời gian tham gia ngày CTXH vào thời điểm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19.

Trụ sở TAND khu vực 10 - TP.HCM. Ảnh: KHẮC TUẤN

Phòng Công tác sinh viên đã tiến hành xác minh, phát hiện 52 trường hợp sinh viên không tham gia CTXH nhưng có giấy xác nhận của Đoàn phường 4, quận 5 (cũ), TP.HCM và 7 trường hợp sinh viên không tham gia CTXH nhưng có giấy xác nhận của Đoàn phường 1, quận 3 (cũ), TP.HCM.

Ngày 15-4-2022, Trường STU có công văn gửi Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) Công an TP.HCM đề nghị hỗ trợ xác minh đối với các đối tượng mua, bán giấy xác nhận nội dung và số ngày tham gia CTXH của các cơ sở đoàn.

Quá trình điều tra xác định, Võ Đông Hồ, thời điểm thực hiện hành vi phạm tội là Phó Bí thư Đoàn phường 4, quận 5. Hồ được giao nhiệm vụ huy động lực lượng để thực hiện các hoạt động CTXH tại địa phương và chịu trách nhiệm trong việc cấp giấy CTXH cho những người tham gia.

Trong thời gian trên, sinh viên Trường STU liên hệ để xin tham gia các hoạt động CTXH tại địa phương và thường chỉ có một sinh viên đại diện nhóm đến xin tham gia. Đến khi tổ chức các hoạt động CTXH, Đoàn phường sẽ gọi cho trưởng nhóm sinh viên để các bạn đến tham gia. Các sinh viên sẽ được cấp giấy CTXH sau khi tham gia; giấy CTXH do Hồ lập, trực tiếp ký tên và đóng dấu.

Trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Đoàn phường 4, quận 5, thông qua bị cáo Nguyễn Phương Thắng (bạn học của Hồ, làm nghề bán nước trước cổng Trường STU), Hồ biết một số sinh viên không có thời gian đi làm CTXH và có nhu cầu mua giấy xác nhận để nộp cho trường STU để xét công nhận tốt nghiệp.

Bị cáo Hồ đã làm giấy CTXH khống (giả về nội dung) để đưa cho Thắng bán cho sinh viên thu lợi bất chính.

Hồ làm 1 bộ giấy CTXH khống (khoảng 6-7 tờ giấy CTXH tương đương 15 ngày CTXH) đưa cho Thắng bán với giá 200.000 đồng/bộ, số tiền chênh lệch còn lại khi Thắng bán được giá cao hơn thì Thắng hưởng.

Hồ trực tiếp soạn thảo nội dung thực hiện ngày CTXH, ký tên, đóng dấu mộc tròn của Đoàn phường 4, quận 5 nhưng để trống phần tên người thực hiện ngày CTXH; mục Khoa, Lớp và Mã số sinh viên. Sau đó, Hồ đưa những giấy CTXH khống trên cho Thắng để Thắng bán lại cho những người khác.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2020 đến tháng 10-2021, Võ Đông Hồ đã làm 373 giấy CTXH khống (giả về nội dung) bán cho 63 sinh viên Trường STU, thu lợi tổng số tiền 14,3 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đoàn phường 1, quận 3, Nguyễn Thanh Duy được giao nhiệm vụ huy động lực lượng để thực hiện các hoạt động CTXH tại địa phương và chịu trách nhiệm trong việc cấp giấy CTXH cho những người tham gia.

Quá trình điều tra xác định, Duy đã cấp giấy CTXH khống (giả về nội dung) cho 9 sinh viên Trường STU, trong đó bán cho 4 sinh viên thu lợi tổng số tiền 1,6 triệu đồng.