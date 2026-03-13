Người yêu nằm gối đầu lên tay để ngủ mà án mạng vẫn xảy ra 13/03/2026 14:09

(PLO)- Khi nằm ngủ, người phụ nữ nằm gối đầu lên tay trái của Phát; Phát đùa giỡn nên bị cô này đánh trả thế là bị cáo dùng tay trái siết chặt cổ cô này đến tử vong nên bị tội giết người.

Ngày 13-3, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lý Hồng Phát 15 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Phát tại tòa ngày 13-3. Ảnh: NHẪN NAM

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho đại diện của bị hại thêm số tiền 281 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8-2024, thông qua mạng xã hội, Phát quen biết và nảy sinh tình cảm với chị L (quê ở tỉnh Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng).

Đến khoảng tháng 1-2025, chị L từ quê đến thuê phòng trọ gần nơi ở của Phát (là một xưởng làm cà phê tại Cần Thơ) và làm công nhân trong một công ty may. Tại đây, hai người sống chung như vợ chồng. Quá trình sống chung giữa Phát và chị L thường xuyên cự cãi, ghen tuông với nhau.

Khoảng 16 giờ ngày 6-9-2025, do có hẹn với nhau trước nên Phát chạy xe máy từ xưởng cà phê đến phòng trọ của chị L để ăn cơm và ngủ tại đây…

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, do phòng trọ của chị L bị cúp điện nên hai người chạy xe máy về xưởng cà phê để ngủ.

Khi vào phòng ngủ của Phát tại xưởng cà phê, cả hai cùng lên giường để ngủ. Chị L nằm gối đầu lên tay trái của Phát, cả hai nằm quay mặt vào nhau để nói chuyện.

Phát đùa giỡn dùng ngón trỏ chọc vào nách và ngực của chị L nên chị này dùng tay đánh trúng ngực của Phát một cái, đồng thời quay mặt sang hướng khác. Do bị đánh nên Phát tức giận dùng tay trái siết chặt cổ chị L, kéo sát chị L vào người của mình.

Khi chị L vùng vẫy, Phát tiếp tục dùng hai chân kẹp giữ chân của chị L lại, tiếp tục dùng tay trái siết cổ chị L được khoảng hai phút. Thấy chị L tử vong nên Phát buông tay và sửa tư thế của chị L nằm trên giường.

Đến 7 giờ sáng hôm nay, Phát chạy xe đến công an xã để tự thú và khai nhận hành vi giết người của mình.

Theo kết luận giám định, nạn nhân tử vong do ngạt hô hấp trên cơ thể có Ethanol (hàm lượng 31,60 mg/100ml).