Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để điểm nghẽn pháp lý cản trở phát triển kinh tế tư nhân 11/03/2026 20:49

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý những bất cập, hạn chế hoặc phát sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân phải được giải quyết kịp thời, không để tồn tại các điểm nghẽn rào cản pháp lý cho phát triển kinh tế tư nhân.

Chiều 11-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và pháp luật chủ trì cuộc họp quý I-2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; dự thảo Đề cương Đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới;

Cùng đó là Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị; Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm; Báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và pháp luật, chủ trì cuộc họp quý I-2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo. Ảnh: NHÂN DÂN

Thể chế hóa ngay những nội dung quan trọng của Văn kiện Đại hội XIV

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của các cơ quan trong quá trình chuẩn bị các nội dung báo cáo, đề án trình tại phiên họp.

Về dự thảo Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư yêu cầu quá trình hoàn thiện cần đặc biệt chú trọng việc thể chế hóa ngay trong năm 2026 những nội dung cốt lõi, quan trọng của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, bảo đảm đồng bộ với Kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Về dự thảo Đề cương Đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư lưu ý trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề án cần bảo đảm gắn kết chặt chẽ với nội dung Đề án Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam, Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHÂN DÂN

Không để tồn tại các điểm nghẽn rào cản pháp lý cho phát triển kinh tế tư nhân

Về Báo cáo chuyên đề cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68, Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết 68 và các nghị quyết chiến lược khác.

Đối với các quy định đã được thể chế hóa cần khẩn trương ban hành đầy đủ, kịp thời các quy định chi tiết hướng dẫn thi hành để các chính sách sớm đi được vào cuộc sống, hỗ trợ thực chất cho kinh tế tư nhân.

Song song đó, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ pháp luật; bảo đảm các nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn.

Tổng Bí thư yêu cầu sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi hiệu quả để giúp cá nhân, hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành các doanh nghiệp lớn; các doanh nghiệp lớn phải trở thành các tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế.

Trong đó, hết sức lưu ý đến cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, có cơ chế phù hợp để không tạo gánh nặng về chi phí tuân thủ, tăng cường hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng này.

“Những bất cập, hạn chế hoặc những vấn đề phát sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân phải được từng cấp giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết. Không để tồn tại các điểm nghẽn rào cản pháp lý cho phát triển kinh tế tư nhân” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHÂN DÂN

Để người dân yên tâm sử dụng thực phẩm hàng ngày

Về an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt trong hoàn thiện cơ chế chính sách an toàn thực phẩm là bảo đảm tốt nhất sức khỏe nhân dân, phải làm cho người dân yên tâm hơn khi sử dụng thực phẩm hàng ngày. Đồng thời, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo chất lượng.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan rà soát tổng thể các quan điểm, chủ trương của Đảng để xác định phương hướng, nhiệm vụ hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý an toàn thực phẩm.

“Không chỉ dừng ở việc sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn mà còn phải xử lý đồng bộ những vướng mắc bất cập có liên quan đến lĩnh vực pháp luật tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa,... đảm bảo khả thi, sát thực tế phù hợp với thông lệ quốc tế” - Tổng Bí thư nêu rõ.

Về sửa đổi bổ sung Luật An toàn thực phẩm, Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu là xây dựng một khung pháp lý quản lý an toàn thực phẩm hiện đại, đồng bộ hiệu lực hiệu quả, chuyển mạnh từ tư duy quản lý an toàn thực phẩm, từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm.

Cùng đó, đảm bảo quản lý chặt chẽ từ nguyên liệu sản xuất, chế biến, lưu thông, mua bán cho đến tiêu dùng thực phẩm; khắc phục tình trạng quản lý phân tán chồng chéo, nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm…