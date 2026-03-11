Chủ tịch Đà Nẵng: Cán bộ không dám làm thì cho nghỉ, bất kể cấp nào 11/03/2026 18:17

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh cán bộ không dám làm, làm chậm, không đủ năng lực thì tự nguyện nghỉ, không tự nguyện thì phải cho nghỉ, bất kể cấp nào.

Chiều 11-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị, năm năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước và bốn năm triển khai Đề án 06/2022 của Chính phủ.

Theo các báo cáo tại hội nghị, TP Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc, nổi bật trong việc hình thành bộ máy gần dân, sát dân, nhất là xây dựng chính quyền phục vụ, kiến tạo.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng đã hoàn thành 100% nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57 được Trung ương giao trong năm 2025. Hơn 2.000 thủ tục hành chính được đơn giản hóa, công khai minh bạch. Dữ liệu dân cư trên địa bàn TP được làm sạch, làm giàu, chia sẻ và khai thác hiệu quả.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 06 và công tác cải cách hành chính.

Phát biểu kết luận, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay Trung ương giao cho TP nhiệm vụ đến năm 2030 phải đứng top 50 đô thị thông minh toàn cầu.

Đây là thách thức vô cùng to lớn, nếu chuyển đổi số và tất cả hoạt động liên quan không hoàn thành thì top 50 gần như bất khả thi, do đó, đòi hỏi TP phải nỗ lực, cố gắng rất lớn.

Ông Phạm Đức Ấn yêu cầu tất cả sở ngành phải chủ trì thúc đẩy kinh tế số ở những lĩnh vực quản lý, đảm bảo kinh tế số đóng góp 27% GRDP của TP. Con số này không đơn giản vì TP vừa phải đảm bảo tỉ trọng kinh tế số trong GRDP, vừa phải đạt tăng trưởng từ 11%/năm trở lên.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Ấn, tình hình thế giới hiện nay đang gây ra những cú sốc toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng. Đây là một bài toán rất lớn, yêu cầu TP phải triển khai quyết liệt các đề án mới hỗ trợ được tăng trưởng trong thời gian tới.

Chủ tịch Đà Nẵng đặc biệt yêu cầu chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương kỷ luật. Các báo cáo không được nói chung chung là “đâu đó” hay “có một bộ phận” mà phải chỉ rõ là bộ phận nào, người nào không hoàn thành nhiệm vụ.

“Thời gian tới phải đánh giá được là cán bộ nào không dám làm, làm chậm, không đủ năng lực thì phải tự nguyện nghỉ. Không tự nguyện thì phải cho nghỉ, bất kể là cấp nào. Ngay cả Chủ tịch TP không dám làm thì Trung ương cũng thay thế chứ không có chuyện ngồi cho hết nhiệm kỳ rồi nghỉ” - ông Ấn khẳng định.

Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh Trung ương đang làm rất quyết liệt, đánh giá cán bộ từ 3 - 6 tháng là có thể điều động, xử lý, cũng không có chuyện điều động ngang mà phải đi xuống.

Việc này đòi hỏi cán bộ phải chấp nhận trong guồng máy hoạt động với tinh thần công vụ, phục vụ cao độ; tinh thần làm việc phải nhanh chóng, nhanh gọn. Làm thế nào để kiến tạo, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tốt nhất, không phải né tránh hay làm văn bản đùn đẩy.

Có như vậy thì mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc cung ứng dịch vụ công của TP mới khởi sắc và nâng cao. Đồng thời, phải có hệ thống khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.