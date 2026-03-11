Tổng Bí thư Tô Lâm: Báo Đảng phải thực sự tiên phong, mẫu mực 11/03/2026 13:04

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, báo Đảng phải thực sự tiên phong, mẫu mực, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của rộng rãi đối tượng bạn đọc.

Sáng 11-3, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Báo Nhân Dân đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11-3-1951 - 11-3-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Báo Nhân Dân càng có trọng trách nặng nề hơn

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng, biểu dương các thế hệ những người làm Báo Nhân Dân đã không ngừng phấn đấu làm nên truyền thống vẻ vang và đạt được những thành tựu tự hào.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. Ảnh: ND

Tổng Bí thư nêu rõ, trong hơn 7 thập kỷ qua, kế tục sự nghiệp vẻ vang của các tờ báo Thanh Niên, Tranh Đấu, Cờ Giải phóng, Sự Thật, trải qua các chặng đường lịch sử đầy thử thách, Báo Nhân Dân đã không ngừng phát triển và trưởng thành, luôn giữ vững vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng; là phương tiện thông tin tuyên truyền hữu hiệu của các cấp ủy và chính quyền; là diễn đàn tin cậy của đảng viên và nhân dân.

Luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Thời gian qua, Báo Nhân Dân đã tích cực chuyển đổi số, nỗ lực tìm tòi, đổi mới sáng tạo các phương thức chuyển tải thông tin, hình thức trình bày, mở rộng các phương tiện truyền thông, nâng cao tính thuyết phục, tính hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng, từng bước khẳng định vị thế là cơ quan báo chí lớn của Đảng, thực sự trở thành tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của các cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân khi xác định: Ở đâu có Nhân Dân, ở đó có Báo Nhân Dân, đặt ra nhiệm vụ phải làm cho tờ báo ngày càng gần gũi, hấp dẫn và thiết thực, qua đó thực hiện tốt hơn vai trò và nhiệm vụ chính trị của tờ báo Đảng.

Tổng Bí thư cho biết, trước những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Báo Nhân Dân càng có trọng trách nặng nề hơn, cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và xác định đúng, trúng những hạn chế, thách thức, khó khăn để phát huy hơn nữa vai trò vũ khí sắc bén, xứng đáng vị thế là ngọn cờ đầu trong công tác tư tưởng của Đảng.

Gợi mở một số nội dung cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, Tổng Bí thư nêu rõ Báo Nhân dân phải làm sao để phát huy thế mạnh, truyền thống, bản sắc riêng của báo Đảng; tiếp tục giữ vững vai trò, vị thế là đơn vị chủ lực trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, hoàn thành tốt chức năng là vũ khí tư tưởng sắc bén và hiệu quả.

Lan tỏa những điều tử tế, điều tích cực, tốt đẹp trong xã hội

Báo phải là “đơn vị xung kích”, “lá chắn”, “trạm cảm biến” thông tin sắc bén, vững chắc, nhanh nhạy, sâu sát trong nắm bắt và cung cấp, định hướng thông tin; cần bám sát tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ; kịp thời, kiên quyết đấu tranh với tin giả, thông tin xấu độc, xuyên tạc; đồng thời lan tỏa những điều tử tế, điều tích cực, tốt đẹp trong xã hội.

"Báo Đảng phải thực sự tiên phong, mẫu mực, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của rộng rãi đối tượng bạn đọc; không chỉ phản ánh hiện thực mà còn cổ vũ, khơi dậy niềm tin, trách nhiệm và góp phần tạo sự đồng thuận của toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng"- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Báo Nhân Dân cần phát huy vai trò chủ lực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết liệt đi vào những vấn đề lớn, phức tạp, cấp thiết của đất nước, của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực để Báo Nhân Dân phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, thực sự chiếm lĩnh không gian số, không gian mạng, thực sự là tờ báo đi về tính “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo Nhân Dân.

Trong công tác tư tưởng của Đảng, Báo Đảng phải là nguồn thông tin chủ lực, rộng khắp, thực sự hữu ích, thiết thực giúp cán bộ, đảng viên cập nhật thông tin thời sự quan trọng.

Mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, chuyên gia dữ liệu là một “chiến sĩ” trên mặt trận thông tin; cần kiên trì, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời luôn giữ thái độ điềm tĩnh, khách quan, chuẩn mực; thuyết phục bằng chất lượng nội dung và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, những người làm Báo Nhân Dân tiếp tục phát huy kinh nghiệm quý báu, khẳng định niềm tin và quyết tâm, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nỗ lực vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thay mặt tập thể những người làm Báo Nhân Dân phát biểu đáp từ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nêu rõ, những chỉ đạo sâu sắc, cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư là những định hướng quan trọng để Báo Nhân Dân tiếp tục triển khai chiến lược phát triển trong thời gian tới, trong bối cảnh kỷ nguyên số phát triển nhanh, công tác thông tin, tuyên truyền cũng thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi cách nghĩ, cách làm phù hợp tình hình mới.