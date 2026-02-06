Báo Nhân Dân quảng bá du lịch Việt Nam qua MV 'Song From A Secret Garden–Secret Garden in Vietnam' 06/02/2026 14:09

(PLO)- Video âm nhạc Song From A Secret Garden – Secret Garden in Vietnam , ghi lại phần trình diễn của nhóm nhạc nổi tiếng thế giới Secret Garden tại nhiều địa danh tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình.

Ngày 6-2, Báo Nhân Dân phối hợp với IB Group Việt Nam tổ chức lễ ra mắt video âm nhạc Song From A Secret Garden – Secret Garden in Vietnam”, ghi lại phần trình diễn của nhóm nhạc nổi tiếng thế giới Secret Garden tại nhiều địa danh tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình.

Thông qua sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam mong muốn lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp thiên nhiên và con người Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy phát triển du lịch.

MV nằm trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế Good Morning Vietnam do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ND.

Dự án không chỉ đưa các nghệ sĩ hàng đầu thế giới đến biểu diễn tại Việt Nam mà còn kết hợp sản xuất các sản phẩm âm nhạc quảng bá du lịch, đồng thời dành lợi nhuận cho các hoạt động thiện nguyện.

Trước đó, vào tháng 10-2025, Secret Garden đã có hai đêm biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thu hút hơn 3.000 khán giả.

Trong lần đầu tiên đến Việt Nam, nhóm đã trình diễn hơn 20 tác phẩm tiêu biểu, đánh dấu chặng đường 30 năm hoạt động nghệ thuật.

Ngay sau các buổi biểu diễn tại Hà Nội, bộ đôi nghệ sĩ đã đến Ninh Bình để ghi hình MV Song From A Secret Garden – Secret Garden in Vietnam.

MV được thực hiện tại nhiều địa điểm nổi tiếng như Tràng An, rừng Cúc Phương, chùa Bích Động…, tạo nên sự hòa quyện giữa thiên nhiên, di sản và âm nhạc mang sắc thái trữ tình, huyền ảo đặc trưng của Secret Garden.

Không sử dụng lời thoại, MV dẫn dắt người xem theo hành trình cảm xúc của hai nghệ sĩ giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ, qua đó thể hiện sự giao hòa giữa con người, âm nhạc và cảnh sắc Ninh Bình.

Bộ đôi nghệ sĩ đã đến Ninh Bình để ghi hình MV Song From A Secret Garden – Secret Garden in Vietnam. Ảnh: TT.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết ông rất xúc động khi xem bản hoàn thiện của MV.

Theo ông, đây là sản phẩm tiếp nối chuỗi hoạt động quảng bá du lịch của Báo Nhân Dân, sau các MV từng thực hiện với nghệ sĩ Kenny G tại Hà Nội và dự án Bond in Vietnam tại Hạ Long.

“Với dự án lần này, chúng tôi lựa chọn Ninh Bình – vùng đất có cảnh sắc đặc biệt – để kết hợp cùng âm nhạc của Secret Garden, tạo nên một vẻ đẹp rất riêng”- ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Theo Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, sau ba mùa triển khai, dự án Good Morning Vietnam đã tạo được dấu ấn riêng khi mỗi đợt biểu diễn đều gắn với một sản phẩm quảng bá du lịch địa phương.

Ban tổ chức kỳ vọng hình ảnh Ninh Bình sẽ được lan tỏa rộng rãi trên các chuyến bay, tại khách sạn, nhà hàng và các điểm du lịch trong cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, bày tỏ xúc động khi được xem lại hình ảnh quê hương trên nền nhạc của Secret Garden.

Ông đánh giá cao cách tiếp cận chuyên nghiệp, sáng tạo của ê-kíp sản xuất và kỳ vọng MV sẽ góp phần đưa hình ảnh Ninh Bình đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Chia sẻ sau khi hoàn thành ghi hình, hai nghệ sĩ của Secret Garden cho biết họ đặc biệt ấn tượng trước vẻ đẹp thiên nhiên và không gian văn hóa của Ninh Bình.

Nghệ sĩ Fionnuala Sherry cho rằng việc biểu diễn giữa thiên nhiên mang lại cảm xúc rất khác biệt, trong khi Rolf Løvland đánh giá sự cộng hưởng giữa âm nhạc và cảnh sắc nơi đây là trải nghiệm đáng nhớ.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đã trao tặng MV “Song From A Secret Garden–Secret Garden in Vietnam” cho Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng. Ảnh: ND.

Đại diện đơn vị sản xuất, ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group Việt Nam, cho biết việc ghi hình tại nhiều địa hình khác nhau trong thời gian ngắn đặt ra không ít thách thức về kỹ thuật và tổ chức.

Tuy nhiên, ê-kíp luôn chú trọng bảo đảm yếu tố môi trường, di sản và sự thống nhất về cảm xúc cho toàn bộ MV.

Tại lễ ra mắt, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đã trao tặng MV cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không, cơ quan truyền thông nhằm lan tỏa rộng rãi sản phẩm.

Chia sẻ về quá trình thực hiện, ông Lê Quốc Minh cho biết việc mời các nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam gặp nhiều khó khăn, từ việc sắp xếp lịch trình đến bảo đảm an toàn cho nhạc cụ và môi trường quay.

Tuy nhiên, mục tiêu nhân văn của dự án Good Morning Vietnam đã tạo được sự đồng thuận và ủng hộ từ các nghệ sĩ.

Ban tổ chức kỳ vọng, thông qua các hoạt động như Good Morning Vietnam, Việt Nam sẽ ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn trong các tour lưu diễn quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới.