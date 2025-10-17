Bộ đôi huyền thoại Secret Garden đến Việt Nam, hào hứng cho buổi diễn

Ngày 17-10, bộ đôi huyền thoại Secret Garden đã tham dự cuộc gặp gỡ truyền thông để chia sẻ về buổi diễn đặc biệt nhất từ trước đến nay của họ vào tối 18-10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.
Chương trình Secret Garden Live in Vietnam là concert thứ ba nằm trong khuôn khổ chuỗi dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng và thực hiện, sau thành công của hai sự kiện Kenny G Live in Vietnam và Bond Live in Vietnam.
Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ:
“Ở Na Uy, hai nghệ sĩ của Secret Garden cũng đọc được thông tin về đợt bão lũ vừa qua ở Việt Nam và họ rất cảm kích được tham gia dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng 'Good Morning Vietnam' do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng.
Bởi theo các nghệ sĩ, ngoài việc đưa âm nhạc đỉnh cao đến với công chúng, chương trình này còn có mục đích thiện nguyện là mang toàn bộ doanh thu từ việc bán vé cho đêm nhạc để hỗ trợ bà con vùng bão lũ ở Việt Nam”- Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết thêm.
Trả lời câu hỏi của báo chí, nghệ sĩ Fionnuala Sherry bày tỏ, lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, nhóm nhạc đã có thể cảm nhận được sự nồng hậu của mọi người ở đây.
"Chúng tôi rất vui khi nhận được sự hâm mộ nồng nhiệt của khán giả Việt Nam, và cũng rất hạnh phúc khi được tham gia, đồng hành cùng các hoạt động từ thiện, xã hội có ý nghĩa do Báo Nhân Dân và IB Group tổ chức.
Rất vui khi được góp một phần nào đó để đem lại những điều có ý nghĩa đối với người dân Việt Nam" - nghệ sĩ Fionnuala Sherry chia sẻ.
Nghệ sĩ Rolf Løvland cũng bày tỏ: “Chúng tôi thực sự hào hứng cho những buổi biểu diễn tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đặt chân đến đất nước xinh đẹp này, và điều đó khiến chúng tôi vô cùng phấn khích.
Việt Nam mang lại cho chúng tôi nguồn cảm hứng rất riêng, và chúng tôi mong được đền đáp tình cảm ấy bằng những màn trình diễn thật sâu sắc và đáng nhớ”.
Secret Garden cũng gửi thông điệp rằng cuộc sống ngày càng bận rộn, mọi người đang có xu hướng tập trung nhiều vào thiết bị điện tử và mạng xã hội.
"Tôi nghĩ âm nhạc có thể là điều giúp các bạn tìm được lối thoát, sự bình yên trong tâm hồn. Chúc các bạn luôn hạnh phúc"- đại diện nhóm nói.
Secret Garden gồm hai thành viên, Fionnuala Sherry (nữ) và Rolf Løvland (nam) thành lập năm 1994. Secret Garden duy trì vị thế của mình trong dòng chảy âm nhạc chính thống với tư cách là một trong những nghệ sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất của Universal Classics & Jazz label với 113 đĩa bạch kim trên toàn cầu, hơn 3 tỷ lượt streams, 311 tuần ngự ở bảng xếp hạng Billboard New Age....
Riêng bản nhạc You Raise Me Up (2001) của họ được hàng loạt ca sĩ nhóm nhạc hàng đầu thế giới thể hiện như: Josh Groban, Westlife, Il Divo, Hauser,.... cùng hơn 1000 nghệ sĩ khác cover.