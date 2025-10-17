Bộ đôi huyền thoại Secret Garden đến Việt Nam, hào hứng cho buổi diễn 17/10/2025 14:42

(PLO)- Bộ đôi huyền thoại Secret Garden đã đến Việt Nam, đại diện nhóm cho biết họ thực sự hào hứng cho những buổi biểu diễn tại Việt Nam.

Ngày 17-10, bộ đôi huyền thoại Secret Garden đã tham dự cuộc gặp gỡ truyền thông để chia sẻ về buổi diễn đặc biệt nhất từ trước đến nay của họ vào tối 18-10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.

Chương trình Secret Garden Live in Vietnam là concert thứ ba nằm trong khuôn khổ chuỗi dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng và thực hiện, sau thành công của hai sự kiện Kenny G Live in Vietnam và Bond Live in Vietnam.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập báo Nhân Dân chia sẻ tại buổi họp báo.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ:

“Ở Na Uy, hai nghệ sĩ của Secret Garden cũng đọc được thông tin về đợt bão lũ vừa qua ở Việt Nam và họ rất cảm kích được tham gia dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng 'Good Morning Vietnam' do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng.

Bởi theo các nghệ sĩ, ngoài việc đưa âm nhạc đỉnh cao đến với công chúng, chương trình này còn có mục đích thiện nguyện là mang toàn bộ doanh thu từ việc bán vé cho đêm nhạc để hỗ trợ bà con vùng bão lũ ở Việt Nam”- Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết thêm.

Trả lời câu hỏi của báo chí, nghệ sĩ Fionnuala Sherry bày tỏ, lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, nhóm nhạc đã có thể cảm nhận được sự nồng hậu của mọi người ở đây.

"Chúng tôi rất vui khi nhận được sự hâm mộ nồng nhiệt của khán giả Việt Nam, và cũng rất hạnh phúc khi được tham gia, đồng hành cùng các hoạt động từ thiện, xã hội có ý nghĩa do Báo Nhân Dân và IB Group tổ chức.

Chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến bay dài từ Oslo (Na Uy) tới thủ đô Hà Nội, bộ đôi huyền thoại Secret Garden đã tham dự cuộc gặp gỡ truyền thông.

Rất vui khi được góp một phần nào đó để đem lại những điều có ý nghĩa đối với người dân Việt Nam" - nghệ sĩ Fionnuala Sherry chia sẻ.

Nghệ sĩ Rolf Løvland cũng bày tỏ: “Chúng tôi thực sự hào hứng cho những buổi biểu diễn tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đặt chân đến đất nước xinh đẹp này, và điều đó khiến chúng tôi vô cùng phấn khích.

Việt Nam mang lại cho chúng tôi nguồn cảm hứng rất riêng, và chúng tôi mong được đền đáp tình cảm ấy bằng những màn trình diễn thật sâu sắc và đáng nhớ”.

Nghệ sĩ Fionnuala Sherry.

Secret Garden cũng gửi thông điệp rằng cuộc sống ngày càng bận rộn, mọi người đang có xu hướng tập trung nhiều vào thiết bị điện tử và mạng xã hội.

"Tôi nghĩ âm nhạc có thể là điều giúp các bạn tìm được lối thoát, sự bình yên trong tâm hồn. Chúc các bạn luôn hạnh phúc"- đại diện nhóm nói.