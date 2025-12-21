Lan tỏa giá trị di sản Đại thi hào Nguyễn Du trong bối cảnh mới 21/12/2025 10:38

(PLO)- Lễ kỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765–2025) được tỉnh Hà Tĩnh tổ chức vào tối 20-12 tại Quảng trường Thành Sen.

Dự lễ có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4, Hội Kiều học Việt Nam, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh nước bạn Lào và đông đảo đại biểu trong, ngoài tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu tại buổi lễ.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm khẳng định Hà Tĩnh là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, nơi sinh thành và hun đúc nhiều bậc hiền tài, danh nhân.

Trong đó, Đại thi hào Nguyễn Du tỏa sáng như một đỉnh cao kết tinh trí tuệ, tâm hồn và bản sắc văn hóa Việt Nam. Ông để lại cho hậu thế sự nghiệp văn chương đồ sộ với các tác phẩm tiêu biểu như Thanh Hiên thi tập, Nam Trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục, Văn chiêu hồn và đặc biệt là Truyện Kiều. Đây là kiệt tác có giá trị vượt thời gian, được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ trên thế giới.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2025).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh với trách nhiệm và niềm tự hào là quê hương của Đại thi hào, Hà Tĩnh xác định rõ vai trò chủ thể trong bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị di sản Nguyễn Du. Qua đó khơi dậy nguồn lực văn hóa nội sinh, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Còn ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định những tài năng, giá trị to lớn mà Đại thi hào Nguyễn Du để lại cho dân tộc và nhân loại. Đồng thời biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được, xứng đáng với vị thế quê hương của Danh nhân Văn hóa thế giới.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765–2025).

Theo ông Thắng, năm 2015, UNESCO đã cùng Việt Nam tổ chức kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du, sự kiện chính thức vinh danh ông là Danh nhân Văn hóa thế giới. Hôm nay, kỷ niệm 260 năm ngày sinh của Đại thi hào, chúng ta tiếp tục suy ngẫm sâu sắc hơn về tầm vóc, giá trị và ý nghĩa thời đại của di sản Nguyễn Du trong bối cảnh mới.

Nguyễn Du đã để lại cho hậu thế một sự nghiệp văn chương đồ sộ với các tập thơ bất hủ như Thanh Hiên thi tập, Nam Trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục, nhiều bài thơ chữ nôm và đỉnh cao là kiệt tác Truyện Kiều. Tác phẩm phản ánh tầm cao trí tuệ, bản lĩnh văn hóa và chiều sâu tư tưởng nhân văn của một đại trí thức.

Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: “Vượt ra ngoài biên giới quốc gia, Nguyễn Du đã để lại những giá trị nhân văn phổ quát cho nhân loại, mà hạt nhân là tư tưởng vì con người, lấy con người là trung tâm, trong mọi suy tư và sáng tạo nghệ thuật, thể hiện tầm vóc tư tưởng vĩ đại của ông”.

Thông qua Truyện Kiều, Nguyễn Du đặt ra những vấn đề mang giá trị toàn cầu như quyền làm người, phẩm giá con người, vị thế của người phụ nữ, lên án sự bất công xã hội và đề cao khát vọng sống có nhân phẩm.

Dưới ngòi bút thiên tài của Nguyễn Du, câu chuyện về thân phận, nhân nghĩa, công lý và khát vọng tự do đã vượt qua mọi giới hạn không gian và thời gian, chạm đến trái tim và trở thành tài sản tinh thần chung của nhân loại.

Bà Katherine Muller-Marin, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, từng khẳng định tác phẩm của Nguyễn Du có mối liên hệ chặt chẽ với các lĩnh vực trọng tâm của UNESCO như khát vọng hòa bình, chủ nghĩa nhân văn, giá trị gia đình và bình đẳng giới.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh cần phát triển kinh tế – xã hội gắn với phát triển văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân, đưa văn hóa và con người Hà Tĩnh trở thành động lực nội sinh quan trọng.

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Đại thi hào Nguyễn Du – Chữ Tâm sáng mãi” gồm 4 chương đã tái hiện sinh động cuộc đời, sự nghiệp và giá trị trường tồn của di sản Nguyễn Du.