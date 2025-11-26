Hà Tĩnh thông tin về lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du 26/11/2025 12:58

(PLO)- Lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du dự kiến diễn ra trong tháng 11-2025 tại Quảng trường Thành Sen hoặc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh và Xúc tiến du lịch, tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 26-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức giao ban báo chí tháng 11-2025 và họp báo tuyên truyền kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Du có diện tích hơn 4ha ở xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại họp báo, ông Trần Xuân Lương – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết lễ kỷ niệm cấp tỉnh dự kiến diễn ra trong tháng 11-2025 tại Quảng trường Thành Sen hoặc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh và Xúc tiến du lịch. Trước lễ chính, tỉnh sẽ tổ chức dâng hương, dâng hoa tại phần mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Du ở xã Tiên Điền.

Ông Hà Văn Hùng- Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi Họp báo.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang dấu ấn Kiều sẽ được tổ chức như lẩy Kiều, đọc Truyện Kiều, Trò Kiều, viết thư pháp, trò chơi dân gian. Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh cũng xây dựng phim tài liệu, triển lãm ấn phẩm về Nguyễn Du và văn hóa Nghi Xuân, cùng kịch bản chương trình nghệ thuật phục vụ thẩm định.

Những giá trị của Đại thi hào Nguyễn Du lan tỏa không chỉ trong nước mà còn quốc tế, do đó lễ kỷ niệm năm nay sẽ được tổ chức trang trọng, bài bản, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh quê hương Đại thi hào.

Ông Trần Xuân Lương – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Điền cho biết địa phương đang tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch. Dịp lễ cũng là cơ hội để thu hút học sinh, du khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động Kiều tại Khu lưu niệm.

Nhiều nhà báo đề nghị cần đẩy mạnh lan tỏa giá trị Truyện Kiều trong đời sống, nhất là trong giới trẻ, bởi tác phẩm chứa đựng nhiều bài học về đạo đức và nhân cách.

Kết luận họp báo, ông Hà Văn Hùng – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò báo chí thời gian qua. Ông khẳng định lễ kỷ niệm là sự kiện lớn thứ hai của tỉnh sau Đại hội Đảng bộ lần XX và công tác truyền thông sẽ quyết định mức độ thành công. Ông đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp đồng bộ nhằm lan tỏa di sản Nguyễn Du, quảng bá văn hóa và hình ảnh Hà Tĩnh.