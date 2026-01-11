Hứng khởi với giải 'Pickleball Xuân An Lạc' do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc tổ chức 11/01/2026 11:58

(PLO)- Giải “Pickleball Xuân An Lạc” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc tổ chức thu được hơn 126 triệu đồng để chăm lo Tết cho người cao tuổi neo đơn và tặng góc học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sáng 11-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc đã tổ chức Giải “Pickleball Xuân An Lạc” với sự tham gia của 130 vận động viên (VĐV).

Giải “Pickleball Xuân An Lạc” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc tổ chức sáng ngày 11-1. Ảnh: THY NHUNG

Chương trình có sự tham gia của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, Công đoàn cơ sở Báo Pháp Luật TP.HCM cũng tham gia với 4 VĐV.

4 VĐV là Công đoàn viên của Báo Pháp Luật TP.HCM tham gia đầy hứng khởi. Ảnh: THY NHUNG

Giải đấu được tổ chức với mục tiêu gây quỹ chăm lo Tết cho người cao tuổi neo đơn và tặng góc học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng trước thềm năm mới.

Giải thi đấu theo thể thức tự do, các vận động viên bốc thăm ghép cặp ngẫu nhiên, thi đấu vòng tròn tính điểm, tạo không khí sôi nổi, hào hứng, đồng thời thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ của phong trào thể thao quần chúng.

Các VĐV bước vào giải đấu ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: THY NHUNG

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đã diễn ra đầy kịch tính và đẹp mắt. Nhiều vận động viên thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nên bầu không khí vui tươi, gắn kết, lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng.

Giải Pickleball gây quỹ phường An Lạc dự kiến kết thúc trong ngày. Đến 11 giờ cùng ngày, tổng kinh phí thu được từ giải đấu là 126.600.000 đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí sẽ được sử dụng đúng mục đích, công khai và minh bạch.