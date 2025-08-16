Ông Lê Trương Hải Hiếu làm Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, TP.HCM 16/08/2025 10:52

(PLO)- Ông Lê Trương Hải Hiếu, 44 tuổi, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, TP.HCM.

Sáng 16-8, Đảng bộ phường An Lạc, TP.HCM, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Trước đó, từ ngày 1-7, phường An Lạc được chính thức thành lập trên cơ sở hợp nhất ba phường An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông B thuộc quận Bình Tân cũ.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Lạc. Ảnh: LÊ AN

Ông Lê Trương Hải Hiếu làm Bí thư Đảng ủy

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Lạc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường An Lạc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Lạc gồm 33 người ra mắt Đại hội. Ảnh: LÊ AN

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Lạc gồm 33 người. Ông Lê Trương Hải Hiếu được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường An Lạc. Hai Phó Bí thư là bà Nguyễn Thị Kim Hương và ông Nguyễn Quốc Khánh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ phường, ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tín nhiệm 33 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường để lãnh đạo phường trong nhiệm kỳ mới.

“Chúng tôi hứa sẽ đoàn kết nhất trí một lòng, lãnh đạo phường hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra” – ông Hiếu nói và mong muốn thời gian tới sẽ nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo TP, sở, ngành cũng như các cấp ủy chi bộ trực thuộc.

Xây dựng hồ điều tiết chống ngập

Giai đoạn 2025-2030, Đảng bộ phường An Lạc đặt ra 30 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng.

Ông Lê Trương Hải Hiếu được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, TP.HCM. Ảnh: LÊ AN

Phường cũng đưa ra nhiều giải pháp để xây dựng và phát triển địa phương. Trong đó, về công tác cán bộ, phường sẽ soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI; gắn kết quả đánh giá với thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, từ đó tạo động lực phấn đấu và loại bỏ tình trạng “làm nhiều, làm ít như nhau”.

Về phát triển kinh tế, đô thị, Đảng bộ phường An Lạc sẽ khai thác tối đa lợi thế vị trí cửa ngõ phía Tây TP.HCM và các tuyến giao thông huyết mạch để thu hút đầu tư vào lĩnh vực thương mại – dịch vụ chất lượng cao, logistics, kho bãi, phân phối hàng hóa. Xây dựng không gian kinh doanh tập trung, chợ văn minh, trung tâm thương mại gắn với tiêu chuẩn môi trường, phòng cháy chữa cháy; khuyến khích xã hội hóa đầu tư.

Đáng chú ý, phường sẽ đầu tư công viên hồ điều tiết 3,67 ha, kết hợp chức năng điều hòa nước, chống ngập, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, tập luyện thể thao, vui chơi giải trí. Phát động phong trào mỗi khu phố trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh mỗi tháng.

Trong cải cách hành chính, phường sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng di động của phường; đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn tối thiểu 20% thời gian giải quyết hồ sơ; mở rộng tiếp nhận hồ sơ ngoài giờ hành chính theo nhu cầu. Phổ cập kỹ năng số cho người dân, bảo đảm mỗi hộ gia đình có ít nhất một người sử dụng thành thạo dịch vụ công trực tuyến...