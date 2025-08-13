Ông Nguyễn Thanh Nghị: Diện mạo phường Bình Tân đã thay đổi rõ nét 13/08/2025 11:44

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh diện mạo đô thị phường Bình Tân đã thay đổi rõ nét với nhiều công trình hạ tầng được đầu tư và đưa vào sử dụng như Công viên trung tâm Vĩnh Lộc, cầu Bà Hom, trường THCS Lê Ngọc Hân...

Sáng 13-8, Đảng bộ phường Bình Tân, TP.HCM, tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Rà soát các quy hoạch, đảm bảo thống nhất

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị nhìn nhận mô hình chính quyền địa phương hai cấp dù mới vận hành được khoảng 45 ngày nhưng hệ thống chính trị phường Bình Tân đã nhanh chóng ổn định, phối hợp nhịp nhàng, vừa tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội, vừa đảm bảo triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.

Trước những kết quả nổi bật mà địa phương đạt được trong nhiệm kỳ 2020–2025, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh diện mạo đô thị của phường Bình Tân đã thay đổi rõ nét với nhiều công trình hạ tầng được đầu tư và đưa vào sử dụng như Công viên trung tâm Vĩnh Lộc, cầu Bà Hom, trường THCS Lê Ngọc Hân…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, phường Bình Tân có vị trí quan trọng ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM, là mắt xích quan trọng trong trục phát triển hướng Tây – Tây Bắc, kết nối TP với các đô thị vệ tinh, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ĐBSCL. Đồng thời, giữ vai trò quan trọng trong định hướng mở rộng không gian đô thị, phát triển đô thị thông minh, bền vững.

Điều này đòi hỏi phường phải chủ động kết nối, hòa mình vào sự phát triển chung của TP, khai thác tối đa lợi thế để trở thành đô thị vệ tinh năng động, hiện đại, đáng sống.

Trên tinh thần đó, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thanh Nghị đề nghị phường Bình Tân rà soát các quy hoạch phát triển không gian trên địa bàn đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy hoạch chung của TP, khai thác tốt nhất tiềm năng, vị trí, quỹ đất và điều kiện riêng có của địa phương.

Song song đó, bố trí quỹ đất hợp lý cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh, không gian công cộng; phát triển hài hòa, bền vững phù hợp với điều kiện và quy mô dân số, diện tích và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực trọng yếu.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Ông cũng đề nghị phường tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển hạ tầng đô thị, đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội trên địa bàn.

Trong đó, cần tận dụng vị trí giáp các trục kinh tế - giao thông trọng điểm, như Lê Đức Anh, Nguyễn Thị Tú, Tỉnh lộ 10, Liên khu 4-5… để phát triển dịch vụ vận tải, kho bãi; chú trọng tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư, phát triển tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc và những địa điểm khác trên địa bàn.

Ngoài ra, quản lý chặt chẽ đô thị ở các khu vực đô thị hóa; quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn, không bỏ trống địa bàn, không để xây dựng trái phép, tự phát…

Chuyển sang nền hành chính phục vụ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị cho rằng với đặc thù địa bàn đô thị hóa nhanh, dân cư đông, thành phần đa dạng, lao động tập trung lớn, giáp ranh nhiều xã, phường, tiềm ẩn nhiều phức tạp, phường Bình Tân cần xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Lực lượng công an, quân sự với các đoàn thể và lực lượng nòng cốt tại cơ sở cần nắm chắc địa bàn, đối tượng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để hình thành điểm nóng, băng nhóm tội phạm trên địa bàn.

Đối với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Nghị yêu cầu chính quyền phường tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực nhiều hơn trong thực hiện nhiệm vụ, chuyển mạnh từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ và kiến tạo, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ, lấy sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm mục tiêu của chính quyền.

“Đảng bộ phường cần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới “vừa hồng, vừa chuyên”, nói đi đôi với làm, tránh hình thức, phô trương, ngại khó, ngại đổi mới, né tránh, không dám đương đầu trước khó khăn, thách thức; phát huy dân chủ trong Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương” – ông Nghị nhấn mạnh.