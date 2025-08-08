Phường Sài Gòn khởi động thi đua 100 ngày hành động xây dựng chính quyền sát dân, hiểu dân 08/08/2025 17:41

(PLO)- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn, TP.HCM kêu gọi toàn thể cán bộ, doanh nghiệp và người dân đồng lòng thi đua, xây dựng phường Sài Gòn trở thành chính quyền thật sự sát dân, hiểu dân và vì dân.

Ngày 8-8, UBND phường Sài Gòn (TP.HCM) tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phường Sài Gòn, TP.HCM, tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”.

Phát biểu phát động phong trào thi đua, ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Sài Gòn, nhìn nhận đây không chỉ là một hoạt động chính trị - xã hội thường niên, mà là mệnh lệnh từ trái tim và khối óc, là tinh thần “kỷ luật sắt – hành động nhanh – hiệu quả thực chất”, nhằm đưa phường Sài Gòn vượt lên thách thức, tạo đà bứt phá, đóng góp vào thành công chung của TP và cả nước.

Theo ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, phong trào thi đua 100 ngày sẽ không dừng lại ở khẩu hiệu, mà phải đi vào từng việc làm cụ thể, từng hành động quyết liệt, từng sáng kiến sáng tạo.

Trên tinh thần đó, cả hệ thống chính trị phường Sài Gòn sẽ tổ chức, vận hành thông suốt hiệu quả bộ máy chính quyền phường theo mô hình mới, bảo đảm thông suốt – kỷ cương – hiệu quả “ngay từ những giờ đầu, ngày đầu”; tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh, không để bất kỳ khoảng trống nào trong quản lý, phục vụ người dân.

Song song đó, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn, nâng mức hài lòng của người dân và doanh nghiệp lên tầm cao mới.

“Mỗi cán bộ, công chức là một mắt xích quan trọng trong chuỗi vận hành của nền hành chính công vụ hiện đại, chuyên nghiệp, tận tâm” – ông Vinh nói.

Phường Sài Gòn tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt.

Phường Sài Gòn cũng sẽ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi biểu hiện tiêu cực, xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng chính trị, xã hội trên địa bàn.

Thi đua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo phương châm “5 thật, 6 rõ, 7 dám” – dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đối mặt với khó khăn và dám hành động vì lợi ích của người dân.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, tổ dân phố, doanh nghiệp và người dân phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, đồng lòng thi đua lập thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng phường Sài Gòn trở thành đơn vị đi đầu trong hệ thống hành chính cấp cơ sở - nơi chính quyền thật sự sát dân, hiểu dân và vì dân.

Hưởng ứng đợt thi đua, ông Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Sài Gòn, cho biết Trung tâm cam kết đổi mới mạnh mẽ tư duy phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo hiệu quả công việc, thực hiện phương châm “thân thiện – chuyên nghiệp – hiện đại”.

Đồng thời, tăng tốc, tinh gọn, đúng hạn, nâng cao hiệu suất giải quyết hồ sơ, đặc biệt là các thủ tục chứng thực, hộ tịch, đăng ký kinh doanh, những thủ tục liên quan trực tiếp đến quyền lợi thiết thân của người dân.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Sài Gòn cũng cam kết rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm mỗi công chức đều luôn giữ thái độ tận tâm, trách nhiệm, chuẩn mực trong giao tiếp và xử lý hồ sơ.

Ngoài ra còn ứng dụng công nghệ số và cải tiến quy trình, đơn giản hóa thủ tục, giảm phiền hà, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thiện tốt công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân…

Trung tâm hành chính công phường Sài Gòn đăng ký ba công trình thi đua trọng điểm, gồm: 10 bản chứng thực – 15 phút trả, tỉ lệ thực hiện hồ sơ trực tuyến đạt 85%, xây dựng clip hướng dẫn đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến.