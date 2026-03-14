Cử tri TP.HCM đồng loạt nhận tin nhắn mời đi bầu cử 14/03/2026 15:13

(PLO)- Ủy ban bầu cử TP.HCM trân trọng kính mời cử tri TP tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 vào ngày 15-3.

Ngày 14-3, đồng loạt người dân TP.HCM nhận tin nhắn của Ủy ban bầu cử TP.HCM về việc tham gia ngày hội toàn dân.

Tin nhắn của Ủy ban bầu cử TP.HCM.

Cùng ngày, riêng người dân phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM cũng nhận được tin nhắn tương tự khác: Phường Tân Sơn Hòa kính mời cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 15-3-2026. Cùng tham gia đầy đủ để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tin nhắn của Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa, cho biết để vận động cử tri tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, phường đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền.

Trong đó, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa phối hợp với Mobifone TP.HCM triển khai nhắn tin tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử.

Đến giờ này, các điểm bầu cử đã sẵn sàng chào đón cử tri. Ảnh: LÊ THOA

Bà Ngọc cho biết hệ thống sẽ gửi tin nhắn trực tiếp đến cử tri để mời gọi người dân tham gia đi bầu cử.

“Thông qua hình thức truyền thông này, thông tin về ngày bầu cử được lan tỏa nhanh chóng, rộng rãi và trực tiếp đến từng cử tri, đặc biệt là những người đang sinh sống, làm việc trên địa bàn nhưng ít có điều kiện tiếp cận các kênh tuyên truyền truyền thống” – bà Ngọc thông tin.