TP.HCM tăng cường nhân sự tham gia trực công tác bầu cử trong 2 ngày cao điểm 14/03/2026 16:10

(PLO)- Ủy ban bầu cử TP.HCM yêu cầu Sở Nội vụ cử 45 nhân sự trực tiếp phụ trách công tác bầu cử tham gia Tổ giúp việc bộ phận thường trực để theo dõi, tổng hợp số liệu cử tri bầu cử trong ngày 15-3.

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử TP thực hiện công tác tổ chức bầu cử trong ngày 15 và ngày 16-3.

Về bố trí thường trực xử lý các công việc, Thường trực Ủy ban bầu cử TP trực tiếp theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức bầu cử. Bố trí bộ phận thường trực để trực, theo dõi, tiếp nhận, trao đổi, hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức bầu cử, phần mềm bầu cử, công tác kiểm phiếu, xử lý các tình huống phát sinh.

Bộ phận thường trực làm việc tại Phòng họp số 5 của UBND TP tại số 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn. Thời gian trực xuyên suốt, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 15-3 đến 19 giờ ngày 16-3.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP phụ trách điều hành, theo dõi hoạt động bộ phận thường trực và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện, xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh trong, sau ngày bầu cử. Các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban bầu cử TP thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.

Ủy ban bầu cử TP.HCM yêu cầu Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử TP) cử 45 nhân sự trực tiếp phụ trách công tác bầu cử tham gia Tổ giúp việc cho bộ phận thường trực để theo dõi, tổng hợp số liệu cử tri tham gia bầu cử trong ngày 15-3. Tổng hợp, báo cáo tiến độ, báo cáo định kỳ, văn bản thông tin của Ủy ban bầu cử TP.HCM; tiếp nhận, trao đổi, hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc có liên quan về nội dung tổ chức bầu cử.

Đồng thời, hướng dẫn Ủy ban bầu cử cấp xã nhập dữ liệu, báo cáo tiến độ cử tri tham gia bầu cử trên phần mềm của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia trong ngày bầu cử; kiểm tra số liệu cử tri tham gia bầu cử theo tiến độ…

Sở Khoa học và Công nghệ cử 4 nhân sự/1 ca trực, Trung tâm chuyển đổi số cử 1 nhân sự/1 ca trực, Viettel TP.HCM cử 1 nhân sự/1 ca trực để phối hợp Sở Nội vụ, Công an TP.HCM theo dõi tiến độ cử tri tham gia bầu cử trên hệ thống phần mềm của Hội đồng bầu cử quốc gia trong ngày 15-3.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ trực, tiếp nhận, giải quyết và tham mưu cho bộ phận thường trực xử lý ngay các tình huống phát sinh liên quan việc sử dụng nhập liệu trên phần mềm của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

Công an TP.HCM cử 3 nhân sự/ca trực để phối hợp Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số theo dõi, tổng hợp tiến độ cử tri tham gia bầu cử trên hệ thống phần mềm của Hội đồng bầu cử quốc gia trong ngày 15-3.

Lực lượng công an cũng trực, tiếp nhận, giải quyết và tham mưu cho bộ phận thường trực xử lý ngay các tình huống phát sinh về phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an ninh…