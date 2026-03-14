Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường: TP.HCM đã sẵn sàng cao nhất cho Ngày hội của toàn dân 14/03/2026 06:00

(PLO)- TP.HCM xác định phải tổ chức cuộc bầu cử thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và là ngày hội lớn của toàn dân.

Ngày 15-3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là dấu mốc quan trọng là thời điểm mở đầu cho một tiến trình quản trị mới của quốc gia. Nhiệm kỳ 2026-2031 là giai đoạn bản lề để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển lớn của đất nước, trong đó có TP.HCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM, khẳng định bầu cử là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. TP.HCM xác định phải tổ chức cuộc bầu cử thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và là ngày hội lớn của toàn dân.

Ông Nguyễn Mạnh Cường (thứ ba từ phải qua), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM, cùng đoàn công tác khảo sát các điểm bỏ phiếu và làm việc với các phường Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú về công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: THANH THÙY

TP.HCM cần những đại biểu có năng lực thực tiễn, biết làm

. Phóng viên: Thưa ông, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh tinh gọn bộ máy. Ông đánh giá ý nghĩa của sự kiện này đối với TP.HCM như thế nào?

+ Ông Nguyễn Mạnh Cường: Cuộc bầu cử lần này không chỉ là ngày hội lớn của toàn dân, khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Sự kiện càng có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước bước vào giai đoạn đổi mới mô hình quản trị, nâng cao chất lượng thể chế và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

TP.HCM là đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, một “siêu đô thị” với quy mô hơn 14 triệu dân, đóng góp gần 23,8% GDP và hơn 33% tổng thu ngân sách quốc gia. Do vậy, các ứng cử viên được bầu chọn làm ĐB nhân dân phải đáp ứng yêu cầu phát triển, có tâm huyết, trách nhiệm, có tầm nhìn chiến lược, am hiểu thực tiễn đô thị lớn.

TP.HCM đang đảm nhận trọng trách to lớn trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, bao trùm của đất nước, tuy nhiên cũng đối mặt với nhiều thách thức lớn về hạ tầng đô thị, hạ tầng an sinh xã hội… Trong bối cảnh mới, những ĐB thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân TP sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của TP.HCM.

Riêng ở địa phương, khi phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, vai trò của ĐB HĐND càng quan trọng. Mọi quyết sách mà HĐND ban hành phải gắn trực tiếp với nâng cao hiệu quả dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng đời sống dân sinh.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cùng đoàn công tác số 5 đi kiểm tra tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Phú An, TP.HCM. Ảnh: LÊ ÁNH

Mỗi lá phiếu sẽ gửi gắm trọn vẹn niềm tin

. TP.HCM đã có những bước chuẩn bị ra sao để đảm bảo bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn, dân chủ và minh bạch?

+ TP.HCM xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp và thực chất. Vì vậy, yêu cầu xuyên suốt là làm đúng, làm đủ, làm nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng làm hình thức trong bất kỳ khâu nào.

Ngay từ sớm, các cấp ủy, chính quyền đã lập các tổ phụ trách bầu cử, xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công rõ trách nhiệm. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo luật định, đồng thời chú trọng chất lượng ĐB.

Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với những người ứng cử ĐBQH và HĐND cũng đã sàng lọc, giúp lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, nhận được sự tín nhiệm và đồng thuận từ chính cộng đồng dân cư.

Song song đó, việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện kỹ lưỡng, công khai, với mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền bầu cử của mình thuận lợi nhất.

Với đặc thù dân cư đông và biến động lớn, có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, TP.HCM yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công nhân, người lao động. TP cũng lên kịch bản chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh, các tình huống về an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra bầu cử.

TP.HCM đang rà soát kỹ lưỡng từng khâu, điều hành chặt chẽ, chủ động xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống. Khi mỗi phần việc được chuẩn bị chu đáo, mỗi cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm thì mỗi lá phiếu của cử tri sẽ thực sự gửi gắm trọn vẹn niềm tin, phản ánh trung thực ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả nước.

Các đơn vị kiểm tra những khâu cuối cùng để chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội non sông. Ảnh: SM

Trong bối cảnh chuyển đổi số, TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu, tổng hợp báo cáo và cung cấp thông tin chính thống, hoàn thiện ở mức cao nhất công tác quản lý dữ liệu và bảo đảm quyền bầu cử của công dân.

Các thông tin tiểu sử, chương trình hành động được công khai, đặc biệt là tổ chức mạn đàm tiểu sử tại các khu dân cư giúp cử tri nắm được thông tin đầy đủ, chính xác về các ứng cử viên để nghiên cứu, quyết định. Mọi quy trình tổ chức bầu cử tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đặt yêu cầu an toàn, chính xác lên hàng đầu.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, đa dạng hình thức, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri tham gia đi bầu. TP cũng chủ động nắm bắt tình hình dư luận để xử lý kịp thời, bảo đảm môi trường bầu cử lành mạnh, ổn định.

TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu, tổng hợp báo cáo và cung cấp thông tin chính thống, hoàn thiện ở mức cao nhất công tác quản lý dữ liệu và bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Ảnh: LÊ THOA

Đại biểu phải có trách nhiệm lâu dài trước dân

. Ông gửi gắm điều gì đến các ĐB về trách nhiệm đại diện tiếng nói của người dân trong nhiệm kỳ mới?

+ Được là ĐB dân cử là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng nhiều trách nhiệm hơn trước dân. Mỗi ĐB luôn ý thức việc duy trì gắn bó thường xuyên với đời sống của người dân, cùng chia sẻ, trăn trở và tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, lắng nghe tiếng nói cử tri tại địa bàn… Đây là cam kết, trách nhiệm lâu dài trước dân, là cầu nối vững chắc giữa cử tri với các cơ quan nhà nước.

TP.HCM đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng. ĐB dân cử cần phát huy tinh thần đổi mới, tư duy đột phá, dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm, đồng hành cùng chính quyền TP trong hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, thể chế và nguồn lực.

Và mỗi ĐB được giới thiệu ứng cử nhiệm kỳ này sẽ có thêm những bài học từ thực tiễn cuộc sống, được tiếp thêm những kinh nghiệm, hành trang quý báu để làm tốt hơn công việc hằng ngày, bản lĩnh hơn trong hoạt động công vụ, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đó cũng chính là phần việc có ý nghĩa nhất mà mỗi ĐB có thể làm cho người dân và cũng là điều mà người dân TP luôn mong mỏi.

Cử tri trẻ TP.HCM quét mã QR để tham gia cuộc thi tìm hiểu về Luật Bầu cử trực tuyến. ﻿Ảnh: TTXVN

. TP.HCM muốn gửi thông điệp gì đến cử tri trước ngày bầu cử?

+ Với sự chuẩn bị chủ động, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao, TP.HCM hướng tới một cuộc bầu cử thực sự dân chủ, kỷ cương, đúng pháp luật. Ủy ban bầu cử TP.HCM tin tưởng mỗi cử tri sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ thông tin về người ứng cử và tham gia bầu cử đầy đủ.

Sự tham gia tích cực của người dân là yếu tố quan trọng bảo đảm thành công của cuộc bầu cử và là nền tảng cho sự phát triển ổn định của TP.HCM trong nhiệm kỳ mới. Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ thể hiện quyền mà còn là trách nhiệm lớn lao của mỗi công dân đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước nói chung và TP nói riêng.

. Xin cảm ơn ông.

Trách nhiệm, nghĩa tình, luôn chung sức, đồng lòng Qua ghi nhận tại các khu vực tổ chức bầu cử sớm, tỉ lệ cử tri tham gia đạt mức rất cao, không khí diễn ra nghiêm túc, đúng quy định và bảo đảm an toàn. Nhiều cử tri đã chủ động tìm hiểu kỹ thông tin về người ứng cử trước khi thực hiện quyền bầu cử. Điều đó cho thấy người dân không chỉ nhận thức rõ quyền lợi của mình mà còn ý thức sâu sắc về trách nhiệm công dân trong xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh. Sự tham gia tích cực của cử tri trong những ngày bầu cử sớm vừa qua là minh chứng cho truyền thống tốt đẹp của người dân TP - đó là trách nhiệm, nghĩa tình, luôn chung sức, đồng lòng xây dựng, bảo vệ và phát triển TP. Tôi tin rằng với tinh thần đó, ngày bầu cử chính thức sẽ thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM

*****

Ông TRẦN THẾ CƯƠNG, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử TP Hà Nội: Sẵn sàng cho ngày bầu cử của hơn 6 triệu cử tri Ngay sau khi Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, TP Hà Nội đã kiện toàn ban chỉ đạo, thành lập Ủy ban bầu cử các cấp. TP đã ban hành 186 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai. Các kế hoạch được cụ thể hóa theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, bảo đảm từng khâu, từng bước có đầu mối chịu trách nhiệm rõ ràng. Tính đến 17 giờ ngày 1-2, toàn TP đã tiếp nhận 55 hồ sơ ứng cử ĐBQH, 248 hồ sơ ứng cử ĐB HĐND TP và 6.199 hồ sơ ứng cử ĐB HĐND cấp xã. Sau hiệp thương, danh sách chính thức gồm 39 người ứng cử ĐBQH, 205 người ứng cử ĐB HĐND TP và 5.271 người ứng cử ĐB HĐND cấp xã, bảo đảm cơ cấu, thành phần hợp lý. Đặc biệt, TP đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai phần mềm quản lý thông tin bầu cử đến cấp xã. Việc khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID giúp thống kê 9.010.712 nhân khẩu, lập danh sách 6.061.171 cử tri chính xác. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được tổ chức sâu rộng, hệ thống báo chí, truyền thông đồng loạt mở chuyên trang, chuyên mục về bầu cử. TP cũng lập 16 đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy và bảy đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP tăng cường kiểm tra, giám sát. Các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, PCCC đã sẵn sàng ứng trực 24/24 giờ. Với sự chuẩn bị bài bản, khoa học, TP Hà Nội đã tạo nền tảng vững chắc để tổ chức thành công cuộc bầu cử ngày 15-3, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân. ----- Ông ĐỒNG VĂN THANH, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ: 100% ứng cử viên ĐBQH và HĐND đạt tín nhiệm nơi công tác Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ đã phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP triển khai thực hiện các công việc đúng tiến độ và đạt chất lượng. TP đã thành lập sáu ban bầu cử ĐBQH khóa XVI, 28 ban bầu cử ĐB HĐND TP và 665 ban bầu cử ĐB HĐND cấp xã. Tại cơ sở, các xã, phường đã thành lập 2.597 tổ bầu cử (trong đó có 134 tổ bầu cử riêng của đơn vị vũ trang, bệnh viện, trường học, trại tạm giam…). Ủy ban bầu cử TP ban hành Nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng ĐB HĐND TP được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Toàn TP có 28 đơn vị bầu cử ĐB HĐND TP, số ĐB HĐND TP được bầu là 84 người. Tổng số đơn vị bầu cử ĐB HĐND cấp xã là 665, tổng số được bầu là 2.212 ĐB. Sau hiệp thương lần 3 đã thống nhất danh sách 140 ứng cử viên ĐB HĐND TP và 22 ứng cử viên ĐBQH do TP giới thiệu. Cùng tám ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, danh sách ứng cử viên ĐBQH trên địa bàn TP Cần Thơ là 30 người. Các ứng cử viên đều đạt tỉ lệ tín nhiệm 100% tại nơi công tác. Qua nắm tình hình, đến nay chưa có trường hợp phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử. Các địa phương đã phối hợp với ngành công an cập nhật, rà soát và chỉnh lý thông tin trên phần mềm lập danh sách cử tri. Qua đó, bảo đảm mọi cử tri đang cư trú, học tập, chữa trị hoặc chấp hành biện pháp bắt buộc tại địa bàn đủ điều kiện đều được lập danh sách chính xác, không trùng lặp hoặc bỏ sót. Chúng tôi cũng niêm yết công khai danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và các địa điểm công cộng trong khu vực bỏ phiếu chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử. Tính đến ngày 3-2, toàn TP có tổng số 3.117.185 cử tri. Cử tri Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung luôn đặt kỳ vọng rất cao vào những người đại diện cho tiếng nói của mình. Chúng tôi mong các ứng cử viên trúng cử sẽ là những người có tư duy chiến lược, có khả năng tham gia xây dựng luật pháp và quyết định các vấn đề lớn. Họ phải là những người lắng nghe và truyền tải trung thực những kiến nghị, nguyện vọng của người dân đến QH và HĐND, không ngại va chạm khi bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Đó cũng là những người có đạo đức, gần dân và sát dân, nói đi đôi với làm.

******