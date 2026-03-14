Quảng Ngãi siết an ninh, phòng cháy cho ngày bầu cử 14/03/2026 16:16

(PLO)- Các đơn vị đồng loạt bám địa bàn, ứng trực 100% quân số để bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử.

Những ngày cận bầu cử, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được triển khai chặt chẽ từ cơ sở. Sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng công an và các Tổ bảo vệ an ninh trật tự đang góp phần giữ vững bình yên, để ngày bầu cử thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Công an cơ sở ứng trực 100%

Tại xã Sơn Tịnh, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai nghiêm túc, chu đáo. Lực lượng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được phân công túc trực thường xuyên tại các khu vực bỏ phiếu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh từ sớm.

Công an các địa phương phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở túc trực thường xuyên tại các điểm bầu cử.

Anh Phạm Đình Thái, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Lâm Lộc Bắc, xã Sơn Tịnh, cho biết với vai trò thành viên tổ bầu cử, lực lượng tại chỗ luôn sẵn sàng tại khu vực bỏ phiếu và xung quanh để bảo đảm an ninh trật tự. Đơn vị giữ an toàn cho danh sách cử tri, hình ảnh tại điểm bầu cử và hướng dẫn người dân bỏ phiếu đúng quy định.

Công an xã Sơn Tịnh đã bố trí 100% quân số phối hợp với lực lượng quân sự và Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở túc trực thường xuyên tại các điểm bầu cử, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống.

Kiểm tra thùng phiếu trước ngày bầu cử diễn ra.

Theo Thượng tá Võ Minh Tâm, Trưởng Công an xã Sơn Tịnh, bên cạnh duy trì cơ chế phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và các tổ bảo vệ an ninh trật tự, công an xã còn tổ chức tuần tra 24/24, nhất là tại các khu vực niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên và nơi lưu giữ hòm phiếu. Nhiều biện pháp nghiệp vụ khác cũng được triển khai như kiểm tra tạm trú, tạm vắng; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; rà soát phương tiện phục vụ công tác an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

Không chỉ riêng Sơn Tịnh, lực lượng công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng đang đồng loạt triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử. Công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật và tham gia bầu cử đúng quy định.

Siết phương án phòng cháy tại điểm bỏ phiếu

Song song với giữ gìn an ninh trật tự, công tác phòng cháy, chữa cháy tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng được tăng cường.

Công tác phòng cháy chữa cháy tại các điểm bầu cử được chú trọng hàng đầu.

Thượng tá Đặng Việt Dũng, Trưởng phòng PC07 Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát PCCC và công an các địa phương tăng cường phòng ngừa, rà soát các nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và các điểm bỏ phiếu.

Theo đó, hệ thống điện, trang thiết bị PCCC được kiểm tra kỹ lưỡng; lối thoát nạn được bố trí thông thoáng. Các phương án xử lý tình huống cháy, nổ trước, trong và sau thời gian bỏ phiếu cũng được xây dựng, chuẩn bị sẵn sàng.

Tại các địa phương, lực lượng PCCC chủ động phối hợp với lực lượng cơ sở triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn tại các điểm bỏ phiếu, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng khi xảy ra sự cố. Việc thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng được tổ chức để nâng cao khả năng xử lý tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu phát sinh sự cố.

Hướng dẫn sử dụng thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Thượng tá Trần Định, Trưởng Công an xã Tư Nghĩa, cho biết đơn vị đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp với các thôn, tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức PCCC cho người dân. Cùng với đó, lực lượng công an xã cũng đề xuất trang bị thêm bình chữa cháy tại các tổ, khu dân cư để kịp thời xử lý ban đầu nếu có sự cố xảy ra.

Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu lực lượng công an các địa phương tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.