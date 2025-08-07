Hơn 300.000 hồ sơ tiếp nhận trong tháng đầu chính quyền hai cấp tại TP.HCM 07/08/2025 13:57

(PLO)- Trong một tháng đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp, TP.HCM đã tiếp nhận hơn 312.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó, đã giải quyết hơn 284.000 hồ sơ.

Ngày 1-7, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được vận hành trên toàn quốc, trong đó có TP.HCM (mới).

Mới đây, tại buổi làm việc với Đảng ủy các phường Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định, Cầu Ông Lãnh, Dĩ An về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ghi nhận nỗ lực tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục trong thời gian đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

TP.HCM đã trải qua một tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều kết quả tích cực. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá người dân có lời khen tinh thần, thái độ phục vụ, hướng dẫn tận tình, vui vẻ, phòng ốc mát mẻ, tươm tất. “Nhiều người gặp tôi cũng nói việc hướng dẫn cho bà con tận tình, vui vẻ, có sự thay đổi so với trước đây” – ông Nguyễn Văn Được nói.

Tiếp nhận hơn 300.000 hồ sơ

Theo đánh giá của UBND TP.HCM, TP đã thực hiện xong giai đoạn 1 về việc tiếp nhận các cơ quan, đơn vị để đi vào hoạt động. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, UBND TP.HCM có 15 cơ quan chuyên môn, giảm 28/43 cơ quan, ba cơ quan hành chính khác và tiếp nhận nguyên trạng 58 đơn vị sự nghiệp thành đơn vị trực thuộc UBND TP và sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2.

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, TP.HCM đã kịp thời ban hành danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện ở chính quyền hai cấp, danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Trong 1 tháng đầu vận hành mô hình mới, TP.HCM tiếp nhận hơn 300.000 hồ sơ thủ tục. Ảnh: NGUYỆT NHI

Lãnh đạo TP đã chỉ đạo xây dựng quy trình nội bộ phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; yêu cầu xử lý phản ánh tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp yêu cầu thêm các TTHC giấy tờ ngoài quy định; kiểm tra, rà soát xử lý dứt điểm các hồ sơ trễ hạn trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Lãnh đạo UBND TP chỉ đạo kịp thời thành lập Trung tâm Hành chính công TP và bố trí đủ nhân sự tại Trung tâm Hành chính công các cấp để đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện.

Tính đến hết ngày 29-7, TP.HCM đã tiếp nhận hơn 312.000 hồ sơ TTHC. Trong đó, đã giải quyết hơn 284.000 hồ sơ, tỉ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 96%; mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp đạt 95,56%.

Về nhân sự, khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, UBND TP đã kịp thời giao cho 168 xã, phường, đặc khu 11.185 biên chế, tạo cơ sở để bố trí nhân sự làm việc sau khi hợp nhất.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tổ chức đơn vị hành chính giai đoạn 2; thường xuyên nắm tình hình ở cơ sở, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh; bố trí đủ cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bảo đảm bộ máy mới hoạt động thông suốt, ổn định, gần dân, sát dân.

Song song đó, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, trình độ chuyên môn cao, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị đô thị hiện đại và phù hợp với tầm vóc của một đô thị quốc tế…

Giám đốc TT Hành chính công là cán bộ chuyên trách

Để tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM kiến nghị đẩy mạnh công tác xây dựng và sớm đưa vào hoạt động hệ thống dữ liệu nền dùng chung cho “chính quyền số” tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp xây dựng, cung cấp, hoàn chỉnh dữ liệu, thủ tục hành chính trực tuyến, phần mềm chuyên ngành tác nghiệp để hoàn thiện bộ dữ liệu nền phục vụ chính quyền số, chính quyền địa phương hai cấp.

Đội ngũ đoàn viên thanh niên tích cực hỗ trợ người dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

Về biên chế, UBND TP.HCM có đề xuất Bộ Nội vụ sớm tham mưu với cấp có thẩm quyền giao biên chế công chức, viên chức cho TP.HCM. Trong đó, tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về biên chế, Bộ Chính trị giao số lượng biên chế công chức tại xã, phường, đặc khu theo hướng giao tổng biên chế công chức cho cấp xã không phân định biên chế Khối Đảng và biên chế chính quyền, trên cơ sở biên chế được giao HĐND cấp xã quyết định phân bổ số lượng biên chế cụ thể cho từng đơn vị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đồng thời, kiến nghị cấp thẩm quyền tăng số lượng khung biên chế gắn với vị trí việc làm đối với công chức cấp xã nói chung và cho ba phòng chuyên môn: Phòng Kinh tế, phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng HĐND và UBND xã.

Trong đó, tăng 5-7 biên chế công chức để thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường, xã, đặc khu; tăng tổng số lượng phó trưởng phòng của ba phòng chuyên môn, số lượng phân bổ cụ thể do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định theo thẩm quyền để tạo sự linh động, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã.

Người dân đến làm thủ tục tại phường Bình Hưng Hòa. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đáng chú ý, TP.HCM cũng kiến nghị Chính phủ sửa đổi quy định tại Nghị định 118/2025 theo hướng quy định Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công là một cán bộ chuyên trách. Trong trường hợp, Phó Chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công, đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã được thực hiện các nhiệm vụ của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

UBND TP.HCM nhìn nhận TP đã và đang mở ra nhiều cơ hội phát triển đột phá. Vì vậy, UBND TP mạnh dạn đề xuất Quốc hội cho phép TP chủ động phối hợp với các Bộ, ban, ngành để rà soát, nghiên cứu và tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023, phù hợp với mô hình mới nhằm tăng cường tính tự chủ, linh hoạt và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực.

Qua đó, tạo nền tảng pháp lý vững chắc, thúc đẩy TP.HCM phát triển thành một “siêu đô thị quốc tế” hiện đại, bền vững, lấy con người làm trung tâm, vươn tầm khu vực và thế giới trong “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.