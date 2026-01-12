Đồng Nai ra chỉ thị không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp 12/01/2026 11:05

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ra chỉ thị không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp trong Tết Bính Ngọ năm 2026.

Ngày 12-1, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai ra Chỉ thị về về việc tổ chúc Tết Bính Ngọ năm 2026

Nội dung này nhằm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chúc Tết Bính Ngọ năm 2026, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân vui xuân, đón mừng năm mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi và động lực mới tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, tổ chức tốt việc chăm lo đời sống nhân dân, huy động các nguồn lực giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn, biên giới... bảo đảm mọi nhà, mọi người dân đều vui Xuân, đón Tết.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt điều kiện bảo đảm chi trả kịp thời lương, thưởng Tết cho người lao động, các đối tượng được hỗ trợ theo quy định. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách… trong dịp Tết.

Thực hiện nghiêm công tác tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt đầu năm văn minh, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, an toàn trên không gian mạng. Tăng cường phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Dịp Tết Nguyên đán phải giám sát, quản lý chặt chẽ thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá, dịch vụ và ổn định giá cả. Bảo đảm an toàn thực phẩm, nguồn nước sinh hoạt, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh và các tình huống xảy ra, chỉnh trang đô thị, các tuyến phố, khu dân cư...

Về giao thông phải chủ động bảo đảm điều kiện, phương tiện vận chuyển người, hàng hoá để phục vụ nhân dân và đồng bào về quê ăn Tết và khách quốc tế đến Đồng Nai. Đẩy mạnh giao thương, giao lưu các địa phương biên giới...

Tăng cường hướng dẫn, tuần tra, kiểm soát, chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, điều kiện bảo đảm về trật tự, an toàn giao thông, về phòng, chống cháy, nổ, dịch bệnh, tai nạn, thương tích... kiên quyết không để xảy ra tình trạng sản xuất, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép pháo nổ gây mất an ninh, an toàn trong dịp Tết.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống lãng phí, tiêu cực. Cán bộ lãnh đạo, đảng viên thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức, nhất là quy định về không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; không tham gia tệ nạn xã hội, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi...

Trong chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong dịp Tết, nhất là về lãng phí, tiêu cực.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả công việc, không để ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Trong thời gian nghỉ Tết, bố trí đủ lực lượng, phương tiện trực, xử lý, giải quyết công việc kịp thời, thông suốt; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; không để ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.