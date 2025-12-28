Đảng, Nhà nước tặng quà chào mừng Đại hội XIV và Tết Bính Ngọ 2026 28/12/2025 20:06

(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28-12 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Trường hợp được Đảng, Nhà nước tặng quà

Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 418/NQ-CP nêu rõ các đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà gồm:

Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021; đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 của Chính phủ. Nhóm này bao gồm cả trẻ mồ côi, trẻ không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.

Mức quà tặng: 400.000 đồng/người, bằng tiền

Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà thì chỉ nhận một suất quà.

Chính sách tặng quà Tết Bính Ngọ 2026 đối với người có công với cách mạng thực hiện theo quy định hiện hành, hoàn thành trước ngày 31-1-2026.

Về kinh phí, Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu toàn bộ kinh phí cho các tỉnh, thành phố từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025. Nguồn này được bổ sung theo Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội.

Chậm nhất ngày 31-12-2025 phải hoàn thành tặng quà

Về thời gian, Nghị quyết yêu cầu việc tặng quà hoàn thành chậm nhất trong ngày 31-12-2025. Chính phủ giao Bộ Tài chính bảo đảm cân đối nguồn ngân sách trung ương để thực hiện.

Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành, địa phương thực hiện tặng quà qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Trường hợp cần thiết, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp hàng tháng hoặc chi trả bằng tiền mặt, bảo đảm đúng đối tượng và thời hạn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm hệ thống thanh toán, tiền mặt để cung ứng cho Kho bạc Nhà nước chi trả cho người dân kịp thời.

UBND tỉnh xem xét tặng quà cho các đối tượng yếu thế khác

Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối nguồn lực để quyết định việc tặng quà cho các đối tượng yếu thế khác trên địa bàn.

Các địa phương chủ động bố trí kinh phí chi trả kịp thời. Trường hợp không sử dụng hết kinh phí bổ sung từ trung ương, địa phương phải hoàn trả. Nếu thiếu kinh phí, địa phương chủ động dùng nguồn ngân sách địa phương hoặc nguồn hợp pháp khác và báo cáo Bộ Tài chính để bổ sung.

UBND các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế trước ngày 5-1-2026. Bộ Tài chính tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10-1-2026.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (28-12-2025).